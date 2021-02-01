Сергей Целиков: Geely Tugella - «китайский Volvo» или «шведский Geely»?

Сразу скажу, мне лично автомобиль очень понравился. Причем понравилось в нем практически все. И как он выглядит, и как едет, и как рулится, насколько комфортно в нем сидеть, насколько тихо в салоне и как приятно звучит музыка. Недостатки у Geely Tugella тоже есть. О них чуть позже, а пока небольшая вводная. До того, как сесть за руль Geely Tugella, этой зимой у меня был тестовый опыт трех китайских автомобилей, вышедших на российский рынок в 2020 году - Chery Tiggo 7 Pro, Cheryexeed TXL и Geely Coolray. Я не знакомился пока лично ни с модельной линейкой Haval, ни с Changan, ни с другими, менее продаваемыми китайскими брендами. Но из первой четверки протестированных мной китайских автомобилей Geely Tugella однозначно лучшая модель.

Я шесть лет ездил на Volvo XC60. Шведский концерн уже более 10 лет принадлежит китайцам и мне давно было интересно, когда же появится «китайский Volvo» или «шведский Geely»? В ожидании встречи с Geely Tugella посмотрел несколько роликов в ютубе и почитал публикации коллег-журналистов. Так что, садясь за руль, в общих чертах уже понимал, что меня ждет.

Именно Tugella, это та модель, с которой начинается полная интеграция Geely и Volvo на общие платформы. Не исключаю, что в будущем Volvo может превратиться в премиальный суббренд Geely. Се ля ви, в мире все течет, все меняется. И надо отдавать себе отчет, что Китай реально завоевывает мир. Сначала через электронику и гаджеты, теперь через автомобили. И на этом пути Geely - одна из наиболее успешных компаний.

Модульную платформу CMA (Compact Modular Architecture) Volvo и Geely начали совместно разрабатывать с 2013 года. Специально для этого проекта в Гётеборге было создано шведско-китайское СП CEVT - China Euro Vehicle Technology. Гибкая и масштабируемая архитектура CMA предназначена для построения довольно широкого спектра моделей, как компактных, так и среднеразмерных. Причем на этой платформе возможно создавать и седаны, и хэтчбеки, и купе, и внедорожники, и кроссоверы. Именно на платформе CMA созданы Volvo XC40 и Geely Tugella. Общего в них достаточно много. Двигатель, коробка, подвеска, рулевое управление и многие другие системы автомобилей фактически идентичны. При этом Tugella больше (4604 мм против 4425 мм) и соотвественно тяжелее. В отличие от XC40, у кроссовера Tugella «спортивный» купеобразный кузов, которые нынче в моде, особенно у представителей премиальных брендов.

Мне не довелось пока поездить на Volvo XC40, но за рулем Geely Tugella меня не покидало чувство ностальгии по моей старой ХС60. Солидный ход автомобиля, работа подвески, мощь и плавность ускорений, и даже эргономика водительского места, все это напоминало мне мою «старую добрую» Volvo.

Под капотом у Geely Tugella двухлитровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель Т5 мощностью 238 л.с. Он же на Volvo XC40 выдает 249 л.с., поэтому при желании его можно «перепрошить» и увеличить мощность. Хотя по моим ощущениям 238 «лошадей» с максимальным крутящим моментом 350 Нм в диапазоне оборотов 1800 - 4500 вполне достаточны для быстрой и комфортной езды. Разгон от нуля до сотни составляет всего 6,9 секунды. Двигатель слаженно работает с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией японской фирмы Aisin. На трассе при скорости 90 - 100 км/ч автомобиль выходит на обгон легко и непринужденно, по ощущениям вообще не напрягаясь. Я проехал на Geely Tugella из Москвы до Тольятти и обратно. В итоге установил свой личный рекорд 13 часов 15 минут, причем с пятью остановками по 10 - 15 минут. Средний расход топлива составил 8,5 литра, что довольно близко к «паспортному» расходу в «смешанном цикле» - 8,1 литра на 100 км. В городе Geely Tugella потребляет 11 - 12 литров на 100 км, что также является очень хорошим показателем для бензинового среднеразмерного кроссовера.

Хочу отметить удобные сиденья с массой регулировок и запоминанием нескольких персональных настроек для разных водителей. Имея проблемную спину я совсем не устал, проведя два полных дня за рулем. А вот на заднем сиденье, по мнению моей дочери, оказался не совсем удобный подголовник. Он регулируется только по высоте, при этом достаточно сильно выступает вперед. Регулировки наклона спинки заднего сиденья тоже нет.

К минусам могу отнести работу климатической системы. В городе для комфортной температуры в салоне я выставлял 22 градуса. Но на трассе, при этой температуре в салоне становится холодно и начинают запотевать окна. Приходится добавлять 2 - 3 градуса тепла. Насколько я понял, периодическое запотевание окон - это болезнь всех автомобилей Geely. На тестовом Coolray с климатом вообще была беда. Там в салоне постоянно было то жарко, то холодно. А окна постоянно то замерзали, то запотевали. В «Тугелле» климатическая система работала чуть получше, но проблемы все же есть.

В дальней дороге очень помогает адаптивный круиз-контроль. Geely Tugella - первый китайский автомобиль, в котором я встречаю эту опцию. Хорошо работает и функция контроля полосы движения. Также в дороге помогает система оповещения о близко движущихся автомобилях. Из «премиальных функций» не хватает только проекции скорости и дорожных знаков на стекло. Хотя «подготовка» на передней панели под нее уже сделана. Так что есть шанс, что в перспективе на Geely Tugella появится и проекция.

В целом Geely Tugella - очень хорошо оснащенный автомобиль. Есть бесключевой доступ, причем продвинутый. Не надо ничего нажимать, просто подходишь к автомобилю, он открывается, а уходишь он сам закрывается. Есть автоматическое открывание и закрывание двери багажника. Открывать можно либо кнопкой, либо с брелока, либо махнув ногой под бампером. На заднем ряду есть подогрев сидений и возможность регулировок климата. Неожиданно приятная функция - дополнительные рычажки электропривода пассажирского сиденья со стороны водителя.