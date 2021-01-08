Сергей Целиков: Cheryexeed TXL - не превосходя ожиданий

Марка Cheryexeed появилась на свет лишь 2020 году. Причем исключительно для российского рынка. В 2018 году компания Chery создала в Китае свое дочернее подразделение Exeed для того, чтобы под этим брендом развивать линейку премиальных моделей. На Шанхайском автосалоне-2019 публике была представлена первая модель TX и ее удлиненная версия TXL. Позже, в модельном ряду Exeed, появился компактный кроссовер LX и полноразмерный VX. ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? Вывести бренд Exeed на российский рынок у китайцев не получилось. Помешала этому корейская модель KIA XCeed, которая к этому моменту уже продавалась в России. В Гражданском кодексе РФ есть статья 1483, которая гласит о том, что нельзя зарегистрировать товарные знаки сходные до степени смешения, то есть до такого уровня схожести, при котором они ассоциируются друг с другом и могут ввести в заблуждение потребителей. Это и стало преградой для Exeed. Не долго думая, компании Chery зарегистрировала в России новую марку - Cheryexeed. Первой моделью, которая по мнению китайцев, должна начать завоевывать сердца богатых россиян, была выбрана удлинённая версия среднеразмерного полноприводного кроссовера TXL (длина - 4775 мм). Объявление цен и начало продаж этой модели на нашем рынке произошло 22 октября 2020 года. Cheryexeed позиционируется «китайскими товарищами» как премиальный бренд. Базовая стоимость в комплектации Luxary была заявлена в 2 249 000 рублей, а в максимальной комплектации Flagship - в 2 399 000 рублей.

На мой взгляд, задав эту «премиальную планку», китайцы очень сильно усложнили себе жизнь. Если бы TXL был очередной моделью в ряду Chery, то и у журналистов, и у покупателей не было бы «повышенных ожиданий». Все интересные «фишки» и решения воспринимались бы с вау-эффектом, а мелкие недочеты можно было бы «пропустить сквозь пальцы». Но, как гласит русская поговорка: «Назвался груздем, так полезай в кузов». Поэтому и мы, рассматривая TXL, попробуем разобраться, что же в нём премиального, а что нет.

ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ? Скорее всего, создавая внешность Cheryexeed TXL, дизайнеры вдохновлялись разными успешными марками и моделями. В первую очередь в облике проглядывает линейка последних моделей Land Rover - Discovery Sport и Range Rover Velar. Высокая линия капота, передняя и задняя оптика, линия дверей и многие другие элементы так и намекают на фразу «хочу в благородную семью Ленд Ровер». Ничего плохого в этом нет. Последнее время все меньше и меньше индивидуальности в автомобильном дизайне. Ну а если смотреть на китайские модели, то там на 80% сплошь ремейки на какую-нибудь тему. В целом автомобиль смотрится солидно, интересно, и на удивление, не хуже многих европейских и азиатских премиальных моделей. Он красив!

Салон Cheryexeed TXL тоже выглядит неплохо. Разумное сочетание простроченной кожи (хотя, скорее всего, ненатуральной), алюминия (хотя местами - пластик с алюминиевой покраской), и качественных черных и серых пластиковых элементов создает общее приятное впечатление. Интерьер однозначно нескучный и вполне современный. Создавая его, дизайнеры, наверное, вдохновлялись не только последними моделями Land Rover, но и BMW. И это китайцу пошло на пользу.

Сидеть в машине приятно. Глаз радуется. Руки удобно ложатся на слегка «гранёный» толстый руль, отделанный кожей наппа. Он имеет достаточно большой диапазон регулировок как по углу наклона, так и по вылету. Но есть у руля и один минус - отсутствие обогрева. Это странно, поскольку обогрев руля есть на обычных, непремиальных моделях Chery. Среди регулировок водительского сиденья не хватает возможности менять угол наклона «сидушки». Вторая «премиальная претензия» к сиденьям - нет вентиляции и массажа. А третья претензия в том, как реализована функция запоминания положения водительского сиденья - через экран в несколько шагов. Причем, при каждом выключении двигателя, сиденье отъезжает назад. Как деактивировать эту функцию, я так и не нашел.

Красиво сделаны «шайбы» управления климатом. Неожиданно прикольная «фишка» - при нажатии на правую шайбу климата, в ней появляется циферблат с часами. Мелочь, а приятно! Рычаг управления КП также ассоциируется с Land Rover. «Двойное» переключение через нейтраль сначала напрягает, но привыкнуть к этому не составляет большого труда. Подлокотник с огромным, но неохлаждаемым ящиком, открывается «по-премиальному» на две стороны. Несмотря на то, что он не регулируется по высоте, рука ложится удобно. И кисть сама опускается на шайбу управления медиасистемой. Звучание музыки в TXL неплохое, но до настоящего премиума ему далеко.

ОН ОГЛЯНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ… Места на заднем ряду сидений предостаточно. Пожалуй, это один из самых просторных кроссоверов в данном сегменте. За счет удлинённой базы (2800 мм) и широкой задней двери, посадка и высадка пассажиров очень удобная. Центральный тоннель не высокий, так что ехать сзади даже троим пассажирам будет вполне комфортно. К минусам можно отнести отсутствие регулировки спинки сиденья по углу наклона и возможности перемещать задний диван вперед-назад. Многие европейские кроссоверы, даже массовых брендов, предоставляют такую возможность. Еще один минус - отсутствие подогрева задних сидений. Вот это уже совсем «не премиально».

Багажное отделение по меркам данного класса автомобилей чуть выше среднего - 461 литр. Интересно, что оно организовано в два яруса. Под верхней полкой на уровне линии открывания пятой двери есть еще примерно 15 - 20-сантиметровая ниша. В нее можно убирать инструменты, насос, и прочие нечасто используемые предметы. А вот габариты проёма задней двери, скорее всего, будут проигрывать многим одноклассникам. Высоту подъема крышки багажника можно регулировать. Делать это удобно, выбрав на экране в графическом виде соответствующий раздел, и пальцем по тачскину выставить угол открывания в от 70% до 100%.

А ВМЕСТО СЕРДЦА - ПЛАМЕННЫЙ МОТОР Кроссовер Cheryexeed TXL оснащён двигателем объемом 1,6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Двигатель 1.6TGDI - это совместная разработка Chery и австрийской компании AVL. Будучи рядным четырехцилиндровым двигателем, имеет два распределительных вала, 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямой впрыск и турбину. Максимальная мощность составляет 186 л.с., а максимальный крутящий момент - 275 Нм, в диапазоне 2000 - 4000 об/мин.

Если говорить о динамике, то «паспортное» значение разгона от 0 до 100 км/ч составляет 9,8 секунды. По моим субъективным ощущениям, стартует автомобиль не очень бодро, но буквально через 2 - 3 секунды, благодаря подключению турбины, тяга значительно возрастает и автомобиль получает мощное ускорение. Причем двигатель «не пасует» и после набора «сотни». Такой режим особенно хорош для трассы, когда при скорости 90 - 100 км/ч необходимо совершить быстрый обгон. Расход топлива в моем режиме езды (50/50 - город и трасса) при пробеге около 600 км составил 10,6 литра на 100 км. Заявленный производителем расход 7,8 литра в смешанном цикле оказался очень далек от реальности. Кстати, топливный бак имеет объем всего 55 литров. На заправку придется заезжать довольно часто.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ Если посмотреть на количество и уровнь глобальных поставщиков для Cheryexeed TXL, то становится понятно, что это уже не совсем китайский автомобиль. Собственных китайских комплектующих в нем, скорее всего, меньше, чем иностранных. Continental, Bosch, Magna, Lear, Getrag, BorgWarner, Honeywell, Luk, Ficosa, Hella и многие другие мировые производители приложили свою руку, чтобы TXL стал именно таким.

К 7-ступенчатой роботизированной коробке передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, разработанной компанией Getrag, никаких претензий нет. Передачи переключаются очень плавно и их практически не заметно. Полный привод реализован с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси с электронным управлением распределения усилий по осям. При этом в автомобиле отсутствуют ассистенты подъёма и спуска с горы и, естественно, нет блокировки дифференциала. Поэтому, даже несмотря на внушительный дорожный просвет (210 мм), основная стихия Cheryexeed TXL - это городская среда, а не бездорожье. Передняя подвеска на Cheryexeed TXL - классический McPherson, а задняя независимая - многорычажная. Настройки подобраны довольно хорошо. Автомобиль ведет себя предсказуемо и достаточно комфортно на мелких неровностях и стыках дорожного полотна. Хотя на более серьезных «колдобинах» есть ощущение, что подвеска не успевает отрабатывать «серийные неровности» и ехать по «пересечёнке» на скорости свыше 20 - 30 км/ч становится некомфортно.

ЧЕГО В НЕМ ТОЛЬКО НЕТ Автомобиль Cheryexeed TXL «наворочен», конечно же, достаточно хорошо. Современные технологии проникли и под капот, и расползлись по салону, и пронзили все системы управления. Даже по безопасности TXL получил одну из самых высоких оценок по методике C-NCAP. Но все же давайте перечислим, чего в нем именно нет (для того, чтобы было к чему стремиться первому премиальному китайцу): адаптивного круиз-контроля;

подогрева руля;

датчика омывающей жидкости;

подогрева зоны покоя щеток стеклоочистителя и форсунок;

охлаждения центрального и перчаточного ящика;

беспроводной зарядки телефона;

подогрева второго ряда сидений;

регулировки наклона спинки заднего сиденья;

регулировки угла подушки водительского сиденья;

функции массажа водительского сиденья;

ассистентов подъёма и спуска с горы;

блокировки дифференциала;

возможности включить обогрев лобового стекла без максимального воздушного потока.