Сергей Целиков: Geely Coolray - китайская «зажигалка»

Geely Coolray - что это? Субкомпактный кроссовер, раздутый хэтчбек, спортивный кросс-хэтч или что-то еще? В системе классификации автомобилей в последнее время все сильно перемешалось. Кроссоверы начали активно вытеснять с рынка хэтчбеки, минивены, универсалы. На их долю приходится уже почти половина российского рынка. И такая тенденция наблюдается не только в России. И в Америке, и в Европе, и в Азии доля автомобилей сегмента SUV растет каждый год. В то же время, внутри SUV образуется все больше «видов и подвидов». Чуть раньше или позже нужно будет выделять отдельную категорию - «кросс-хэтч». Это моноприводные автомобили, по виду что-то среднее между кроссовером и хэтчбеком. Ярким представителем этого вида является Geely Coolray - 4,33 метра длины, почти 20 см дорожного просвета, передний привод, спортивный характер, дерзкий современный дизайн, мультикультурное происхождение. ОТКУДА ЧЕРПАТЬ ИДЕИ? Как известно, китайская компания Geely в 2010 году приобрела у американского концерна Ford шведскую компанию Volvo, потратив на это 1,8 млрд USD. В 2018 году Председатель совета директоров и основной владелец Geely Ли Шуфу «собрал» на фондовом рынке около 10% акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкого производителя.

Были в истории развития Geely и другие приобретения. В 2013 году Geely купила 100% акций британской Manganese Bronze Holdings, переименовав ее в London Taxi Company, а также открыла научно-исследовательский центр China Euro Vehicle Technology (CEVT) в Гетеборге. А в 2017 году Geely стала владельцем 51% акций производителя спорткаров Lotus Cars. На данный момент Geely Automobile Holdings Limited одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, занимающая более 6% внутреннего рынка, а также ведущий экспортер автомобилей из Китая. На российском рынке марка Geely присутствует с 2007 года. Продажи шли с переменным успехом. Лучшим был 2013 год, когда компания реализовала 27,5 тыс. автомобилей, а в период с 2015 по 2018 годы продажи провалились в несколько раз. Именно тогда Geely полностью перепозиционировала свое присутствие на нашем рынке. Модельный ряд изменился кардинально, суббренд Emgrand ушел в историю, а на рынок начали выходить модели с новой философией и шведскими «корнями». Новое поколение известной уже в России модели Atlas и абсолютно новая модель Coolray получили двигатели и трансмиссию Volvo. Инженерные и конструкторские решения, да и некоторые комплектующие в этих моделях, тоже имеют много общего со шведским концерном. Следующая модель Geely Tugella вообще спроектирована на общей платформе с Volvo XC40. Думаю, что в дальнейшем процесс интеграции Geely и Volvo будет еще более плотным. Не знаю, насколько это хорошо для шведов, но китайцы однозначно получили мощное конкурентное преимущество для активного развития своего модельного ряда. А позиционирование «покупая Geely, ты берешь почти Volvo, но значительно дешевле», станет сильным маркетинговым ходом и будет способствовать увеличению продаж. COOLRAY - НА КОГО ОН ОРИЕНТИРОВАН? Дерзкий современный дизайн, стильный салон, богатое оснащение, множество электронных «прибамбасов», спортивный характер… Это однозначно автомобиль для молодых и энергичных.

На роль «семейного кроссовера» Geely Coolray совсем не подходит. Багажник недостаточно большой (коляска точно не влезет). Плавность хода оставляет желать лучшего, особенно на заднем ряду (теща будет ворчать). Ездить на нем медленно и размеренно не получится (автомобиль «рвет с места в карьер»). А вот тем водителям, которые привыкли уходить со светофора первыми, закладывать виражи на извилистых трассах и «выпендриваться» на дорогах, лавируя меж потоками, Geely Coolray подойдет как нельзя кстати. Его задорный 3-цилиндровый 150-сильный «движок» с быстрым 7-ступенчатым роботом, острый руль и жесткая подвеска будут всячески потакать именно таким ездокам.

Заявленный дорожный просвет 195 мм (в реальности наверное меньше), безальтернативный передний привод и торчащая «нижняя губа бампера» говорят о том, что основная стихия «Кулрея» это асфальт. Подвеска, и так жесткая на обычных стыках дорожного полотна и мелких неровностях, к бездорожью вообще не приспособлена. Ни по ходу подвески, ни по плавности хода Geely Coolray не выиграет ни у кого из своих конкурентов-кроссоверов. А конкурентов у «Кулрея» на российском рынке сейчас немало. Hyundai Creta, Renault Kaptur, KIA Seltos, Skoda Karoq и еще много других субкомпакных кроссоверов и кросс-хэтчей можно подобрать в ценовом диапазоне от 1,4 до 1,6 млн рублей. Каждый из них будет обыгрывать китайца в «семейных и внедорожных качествах». Но при этом Geely Coolray окажется впереди по яркости, скорости и свежести. Кроме того, «наличие опций и оснащения за те же деньги» в китайце окажется значительно больше. ЧТО В НЕМ ХОРОШЕГО? Как уже написал выше, автомобиль радует своей динамикой. От 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,4 секунды. Несмотря на то, что двигатель трехцилинровый, он совсем не шумный. Кстати, российские 150 л.с. «сделаны» под нижний порог налогообложения. Этот двигатель с индексом Т3 в Китае выдает 177 л.с. В России его тоже можно легко «чипануть» и добавить 27 «лошадок».

Головное освещение на Geely Coolray светодиодное, с функцией подсветки поворотов. Для тех, кто много ездит ночью по трассам, хороший свет фар очень важен. В зеркалах есть функция контроля слепых зон. Четыре видекамеры обеспечивают круговой обзор, выводя на экран проекцию в 360 градусов. Есть ассистент парковки, причем современный и довольно продвинутый. Естественно, имеется бесключевой доступ. Также есть дистанционный запуск двигателя с брелока.

Красивый двухцветный салон, качественные материалы, неплохие сиденья. При создании автомобиля дизайнеры, видимо, вдохновлялись аэрокосмическими мотивами. Поэтому в салоне получилось все легко, свежо и даже как-то воздушно. Полное отсутствие запахов от пластмассы и экокожи, чем раньше грешили почти все китайцы. 10-дюймовый дисплей медиасистемы с хорошим разрешением и большим функционалом. Владельцы смартфонов на андроиде могут выводить на экран даже Яндекс-навигатор, что редкое явление в автомобилях. Корректно «коннектиться» с приложениями Яндекса получается далеко не у всех автопроизводителей. Правда, вот с Apple такой интеграции пока нет.

Порадовал в автомобиле расход топлива. Производитель заявляет о 6,4 литрах на 100 км пути в смешанном цикле. Я проехал на «Кулрее» примерно 600 км, из расчета 60% трасса и 40% город. Зима, прогрев и так далее. В итоге «привез» 7,6 литра на 100 км. Причем, когда едешь по трассе без превышения скорости, расход топлива реально опускается ниже 6 литров. На мой взгляд, очень достойный результат.

ЧЕГО В НЕМ НЕ ХВАТАЕТ И ЧТО НЕ РАДУЕТ? Выше уже написал о скромном багажнике (330 л). При этом, у него отсутствует электропривод, даже в самой богатой комплектации. На водительском и пассажирском сиденьях отсутствует регулировка поясничного упора. Нет возможности отрегулировать угол наклона подушки сиденья. Нет специального отделения для очков. Нет датчика уровня омывающей жидкости. На «Кулрее» красивый, но совсем не информативный индикатор (шкала) уровня топлива. Проезжаешь на полном баке 80 - 100 км, а шкала по-прежнему показывает все деления полными. Потом, примерно в середине шкалы, деление за делением начинают «уходить» каждые 20 - 30 км пробега. Загорается последнее, красное, но при этом в бак влезает лишь 37 - 38 литров. Сам топливный бак вмещает всего 45 литров бензина. Кстати, производитель разрешает лить АИ-92. Но это все мелочи, по сравнению с главным недостатком - алгоритмом работы климатической системы. В автомобиле то жарко, то холодно. При установке температуры +20 градусов буквально через 3 - 5 минут в салоне «нечем дышать». Снижаешь до 19 градусов, ничего не происходит, а ставишь на 18, в машине становится прохладно. При 3-х пассажирах стекла начинают активно запотевать. Приходится включать максимальный обдув на лобовое, в салоне становится жарко вверху, а ногам холодно. Сплошные мучения. В общем с климатом что-то надо делать. КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ Цены на Geely Coolray начинаются с отметки в 1 239 990 рублей, за базовую комплектацию «Комфорт». Второй уровень комплектации нескромно называется «Лакшери» - 1 404 990 рублей. В нем к базовому оснащению добавляется панорамная крыша, колеса R18, климат-контроль, подогрев руля и заднего ряда сидений, система бесключевого доступа, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира и еще кое-что по мелочам в отделке салона.

Максимальный уровень оснащения можно получить в двух исполнениях - «Флагшип» за 1 564 990 рублей и «Флагшип Спорт» за 1 614 990 рублей. Разница между ними чисто визуальная. Спортивная версия имеет двухцветный окрас кузова, декоративную отделку в стиле «карбон» и соответствующую айдентику. Основные отличия максимальной от предыдущей версии будут такими: светодиодные фары головного света, видеорегистратор (функция встроена в переднюю камеру), система контроля слепых зон, электронный ассистент парковки, цифровая панель приборов с ЖК-дисплеем, электрорегулировки водительского сиденья, передние датчики парковки, шторки безопасности и еще некоторые элементы в отделке салона.