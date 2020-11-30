Сергей Целиков: Chery Tiggo 7 Pro - с тобой не соскучишься

Chery Tigoo 7 Pro автомобиль не скучный. Он приветливый и по-восточному заботливый. Ходишь вокруг него, а он то откроется, то закроется. Остановишься сзади - подмигнет тебе фарами и откроет багажник. Потянешь ручку двери, а он пробурчит что-то и включит музыку. Оставишь в салоне телефон - будет настойчиво напоминать. Забудешь закрыть окна и задвинуть люк - «Прошка» сам это сделает за тебя с большим удовольствием… Вот такой он, верный «китайский товарищ».

КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ Китайские автомобили покоряют российский авторынок уже довольно давно. Впервые они вышли к нам в далеком 2005 году. Вы не поверите, но за эти 15 лет официально к нам поставлялись 18 китайских брендов! Навряд ли кто-то по-памяти сможет перечислить хотя бы десяток из них. Чтобы не быть голословным приведу весь перечень, в порядке уменьшения объемов продаж за полтора десятилетия: Lifan, Chery, Geely, Great Wall, Haval, FAW, BYD, Changan, Dongfeng, Zotye, Haima, BAW, Brilliance, Hafei, Foton, Hawtai, JAC, GAC. И это без учета «российско-китайского» Vortex и тайваньского Luxgen. Суммарно за эти 15 лет на российском рынке продано более 700 тысяч китайских автомобилей. Получается, что в России накопился уже довольно богатый опыт эксплуатации «китайцев». К сожалению, этот опыт - «не совсем положительный». Чего только не прочитаешь в Интернете о них: и постоянно ломаются, и гниют, и «не едут», и плохо поворачивают, и с безопасностью у них все плохо, и сделаны они «из консервных банок», и сервис отвратительный, и запчастей нет… Поэтому общий настрой в отношении китайских автомобилей, мягко говоря, осторожный. А репутация и имидж «подмоченные». Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

ВИШЕНКА НА ТОРТИКЕ Chery был одним из первопроходцев нашего рынка. Несколько лет этот бренд лидировал в «китайском сегменте». Дилеры в те годы продавали довольно доступные по цене седаны, хетчбеки и кроссоверы. Многие, наверное, помнят Chery Amulet, Fora и первое поколение кроссоверов Tiggo. В 2007 году на наши дороги выехало более 40 тысяч автомобилей Chery. Были среди них еще и «малыши» - Kimo и QQ. В последние годы лидерство упущено. Но при этом, согласно опросам агентства «АВТОСТАТ», Chery для россиян остается самым узнаваемым китайским брендом. В последние годы вектор внимания этого автопроизводителя направлен на один лишь сегмент - SUV. И даже название всех кроссоверов Chery только одно - Tiggo. А дальше идут индексы - 2, 3, 4, 5, 7, 8.

И вот появился «Tiggo 7 Pro». На самом деле, его надо было назвать «Семь с половиной», поскольку по габаритам он как раз попадает между «Семеркой» и «Восьмеркой» (не путать с вазовскими!). Но, видимо, китайцам понравилась «смартфонная нумерология», и они решили применить ее в своем модельном ряду. Думаю, в перспективе надо ждать Tiggo 8 Plus ;)

Но шутки в сторону! На мой взгляд, с моделями Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, а также новым суббрендом CHERYEXEED «китайские товарищи» сейчас «тестируют» новый стратегический ход. Автомобили Chery теперь и по дизайну, и качеству, и по потребительским свойствам, и самое главное по цене, должны вступить в прямую конкуренцию не только с корейцами, но и с японцами, и даже европейцами. «Китайский имидж» должен кардинально измениться. С выходом каждой новой модели, прогресс в этом направлении отчетливо виден.

ПРО СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ Как я уже сказал выше, модель Chery Tiggo 7 Pro заняла промежуточную позицию между компактным Tiggo 7 и самым крупным в этом семействе кроссоверов Tiggo 8. Автомобиль имеет 4,5 метра длины (габарит Tiguan, Sportage, Tucson), повышенный клиренс (190 см) и передний привод. Он оснащается единственным двигателем - 1,5 литра (147 л.с.), который идет в сочетании с вариатором.

Снаружи автомобиль существенно отличается от своих собратьев с индексами «7» и «8». В первую очередь за счет нового дизайна передней части кузова и большой яркой решетки радиатора. Насколько она практична, не знаю, но выглядит «7 Pro» свежо и стильно.

Дизайн внутреннего пространства новинки перекочевал от старшего брата Tiggo 8. Можно честно признать, что он удался на славу. Красиво, модно, стильно, свежо. Особенно это заметно на фоне скучных салонов многих корейских и европейских моделей. В этом плане Chery выгодно отличается в лучшую сторону.

Качество материалов на достаточно высоком уровне, пластик мягкий, приятный на ощупь и самое главное - абсолютно не пахнет. По интерьеру я однозначно поставил бы автомобилю твердую «пятерку». Конечно же «кожаный салон» не натуральный. Но этим сейчас «грешат» не только китайцы, но и многие производители даже премиальных брендов.

ОН НАЖАЛ «ПОЕХАЛИ» Бесключевым доступом и кнопкой пуска сейчас уже никого не удивить. Тем не менее, пока еще не все бюджетные автомобили оснащены этой опцией. У Tiggo 7 Pro она идет уже в базовой комплектации. Там же, «в базе», есть и дистанционный прогрев и запуск двигателя и круиз-контроль. Да и вообще, к суровой русской зиме автомобиль подготовлен хорошо. Есть обогрев всего возможного - всех сидений, лобового стела, форсунок и руля.

Машина неплохо едет. Двигатель - 1,5 литра (турбо, 147 л.с.), в сочетании с вариатором. Есть два режима движения - «Эко» и «Спорт». В «Эко» автомобиль стартует не очень резво, но в плотном транспортном потоке держится молодцом. А вот режим «Спорт» очень задорный. И руль наливается приятной тяжестью. И отклик на педаль классный. Согласно паспортным данным, разгон до «сотни» составляет 9,7 секунды.

Рулится 7 Pro приятно. Поскольку автомобиль легкий и компактный, управляемость фактически легкая, а не внедорожная. Подвеска, по ощущениям, средняя. Не жестко и не мягко. До «народного немецкого эталона» однозначно не дотягивает, но комфорт на «лежачих полицейских» вполне приемлемый.

К минусам могу отнести высокий расход топлива. При заявленных 8,2 литра в смешанном цикле у меня реальный расход получился 9,3 литра на 100 км пробега. Причем ездовой цикл был примерно 30/70 между городом и трассой. Топливный бак небольшой - 51 литр, поэтому на заправку заезжать придется часто. Еще один минус - головной свет. В буклете автомобиля сказано, что у него матричные фары и адаптивное освещение. По факту, при поворотах руля не включается никакой дополнительный подсветки, поэтому «заглянуть за угол» не получится. А к этой удобной функции давно уже все привыкли. Шумоизоляция, вроде, есть, но шум от зимних колес слегка досаждает. Да и двигатель на холостых оборотах отчетливо слышен. Отмечу еще простую отделку задних дверей по сравнению с передними. Если спереди достаточное количество резиновых уплотнителей, чтобы грязь не попадала на пороги, то сзади пороги забрызгиваются.

ПОЛНЫЙ ФАРШ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ Chery Tiggo 7 Pro достаточно сильно «нашпигован» различными цифровыми технологиями. На мой взгляд, его электронная панель приборов могла бы украсить и более дорогие автомобили. Причем, она не только стильна, но и информативна. Хороший ход - смена цвета при переключении между режимами движения: «Спорт» - красный, «Эко» - зеленый. В премиальном сегменте можно увидеть и покруче, но вот у прямых ценовых конкурентов электронная панель приборов пока еще большая редкость.

Поначалу несколько шокирует и отвлекает 3D-камера, которая при поворотах на малых скоростях транслирует на большой центральный дисплей изображение автомобиля в формате 360 градусов и всю дорожную обстановку вокруг него. Причем в очень четком формате, фактически Full HD. На этом же экране, кстати, можно и смотреть фильмы. Но надо ли? При желании 3D-проекцию можно отключить, но для этого придется основательно поковыряться в настройках.

В максимальной комплектации у «Прошки» есть огромная панорамная крыша. Для водителя она не имеет большого значения, а вот пассажирам сзади будет приятно. Да и всем остальным необходимым оборудованием пассажиры не будут обижены. Сзади есть и подогрев сидений, и удобный подлокотник, разъемы USB, и даже беспроводная зарядка. Если повнимательнее изучить комплектации и цены, то можно сделать однозначный вывод - этот автомобиль нужно покупать в максимальной комплектации. Разница в цене между минимальной и средней комплектациями всего 70 тысяч рублей, а между средней и максимальной 100 тысяч рублей. При этом в «максималке» наворотов будет на порядок больше.

Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки в 1,54 млн рублей, но с учетом специальных предложений и скидок цена может опуститься до 1,4 млн рублей. В «полном фарше» автомобиль оценивается в 1,7 млн рублей, а с учетом всех скидок 1,57 млн рублей.