Рынок автомобилей с пробегом в мае увеличился в 1,5 раза

В последний месяц весны вторичный рынок в России продемонстрировал рост в 1,5 раза. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в мае россияне приобрели 465,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 53% выше, чем за тот же месяц 2020 года.

Как отмечают эксперты агентства, сохраняющаяся низкая сравнительная база продолжает способствовать рыночному росту. Напомним, что в мае прошлого года еще действовали некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, которые напрямую затронули авторынок.

Положительную динамику показывают практически все марки, представленные на вторичном рынке. Так, объем покупок подержанных автомобилей LADA в мае вырос на 43% до 107,6 тыс. единиц. У японского бренда Toyota данный показатель составил 46%, а объем вторичного рынка – 50,9 тыс. штук. У корейских Hyundai и KIA, которые имеют почти одинаковые результаты (27,1 тыс. и 27 тыс. шт.) рост еще выше – на 70% и 76% соответственно. На 47% увеличился в мае объем покупок б/у автомобилей Nissan (до 25,8 тыс. шт.).Таким образом, на эти пять марок-лидеров приходится более половины (51%) всего вторичного рынка легковых машин по итогам мая.

Что касается результатов 5 месяцев 2021 года, то за этот период объем вторичного рынка в нашей стране составил 2,26 млн единиц. И это на 28% больше, чем в январе – мае прошлого года. Более подробная информация об этом содержится тут.

О том, как дальше будет развиваться вторичный рынок в стране, расскажут эксперты на форуме автомобильного бизнеса «Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля в Москве. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОСТАТ