Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2021 года

15 июня 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 465,4 тыс. единиц. Это на 52,6% выше показателей мая 2020 года (305 тыс. шт.). Эксперты объясняют такой рост сохраняющейся низкой сравнительной базой прошлого года. Напомним, что ограничения, введенные из-за пандемии, продолжили свое действие в мае прошлого года, что оказало тогда сильное негативное воздействие на авторынок.

Лидером среди марок остается российская LADA с долей рынка 23% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении это соответствует 107,6 тыс. экземпляров, что на 43,1% больше, чем год назад.

Следом, с большим отставанием, идет Toyota, чей результат составил 50,9 тыс. подержанных автомобилей (+46,1%). На третьем месте – корейский бренд Hyundai, объем перепродаж которого равен 27,1 тыс. единиц (+69,6%). Очень близкий результат показала еще одна корейская марка KIA (27 тыс. шт.), у которой к тому же отмечен самый большой рост рынка в ТОП-10 – плюс 75,8%. В пятерку самых востребованных на вторичном рынке попал и японский Nissan (25,8 тыс. шт.; +47,3%).

На фоне низкой базы прошлого года в мае 2021 года все бренды из ТОП-10 оказались «в плюсе». При этом самый «скромный» рост – у российской LADA (+43,1%).

Первенство в модельном рейтинге по-прежнему принадлежит Ford Focus. В мае объем перепродаж этого автомобиля составил 10,9 тыс. экземпляров, что на 57,4% больше, чем год назад. Сопоставимые результаты имеют две корейские модели, которые идут следом. На второй строчке – Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.; +74,8%), на третьей – KIA Rio (10,7 тыс. шт.), с самым высоким рыночным ростом среди моделей – плюс 79%.

Замыкают первую пятерку две отечественные модели – LADA 2114 (10 тыс. шт.; +28,7%) и LADA 2107 (8,8 тыс. шт.; +34%).

По аналогии с марками все 10 моделей-лидеров в мае показали положительную рыночную динамику, нижнюю границу которой задал российский внедорожник LADA 4х4 (+28,3%).

По итогам пяти месяцев 2021 года вторичный рынок также показывает рост: объем купленных легковых автомобилей с пробегом в этот период составил 2 млн 261,4 тыс. штук, что на 28,3% больше, чем в январе – мае 2020 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В МАЕ 2021 ГОДА (шт.)