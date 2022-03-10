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10 марта 2022, 11:14
Компания Авито, платформой которой в нашей стране пользуется более 80 млн клиентов, подготовила Пакет мер поддержки для своих пользователей. В разделах «Товары», «Недвижимость», «Услуги», «Работа», «Авто» теперь появляются новые инструменты продвижения объявлений, новые тарифы и сервисы, которые помогут сохранить эффективность бизнеса - малого, среднего, крупного.
9 марта 2022, 10:21
КАМАЗ столкнулся с нехваткой импортных комплектующих из-за приостановки поставок продукции в Россию некоторыми зарубежными поставщиками на фоне санкций Евросоюза. Об этом говорится в письме гендиректора Торгово-финансовой «КАМАЗ» Дмитрия Леонова руководителям дилеров концерна, с которым ознакомились «Известия».
8 марта 2022, 08:00
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о снижении продаж подержанных машин через официальных дилеров. Между тем, реализация сертифицированных автомобилей с пробегом в минувшем году, напротив, продемонстрировала рост.
3 марта 2022, 08:04
За весь прошлый год жители нашей страны купили почти 6 млн легковых автомобилей с пробегом, потратив на это 3 трлн 771 млрд рублей. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы».
28 февраля 2022, 12:32
В нашей стране за последние несколько лет на 1 проданный новый легковой автомобиль приходилось 3 – 4 с пробегом. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в последние два года (2020 – 2021 гг.) это соотношение стало расти.
28 февраля 2022, 10:31
Официальные дилеры в России по итогам 2021 года реализовали 766,5 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем в 2020 году (797,3 тыс. шт.). Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга работы дилерских сетей, представленных в нашей стране.
25 февраля 2022, 15:35
На каждую тысячу россиян в среднем приходится 51 проданный автомобиль. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию по рынку легковых автомобилей за 2021 год. Из данного количества 10 машин были куплены новыми, 41 – подержанными.
17 февраля 2022, 16:05
16 февраля состоялся XII ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум проходил в гибридном формате – онлайн и офлайн. В нем приняли участие около 1800 гостей (из них 200 – в офлайне).
16 февраля 2022, 09:13
Сегодня в Москве начнет работу один из самых важных форумов автомобильного бизнеса – «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка», который традиционно проводит агентство «АВТОСТАТ». Напомним, что данное мероприятие представляет собой встречу авторитетных экспертов не только автомобильного мира, но и представителей банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других.
10 февраля 2022, 12:26
Второй год подряд самым популярным автомобилем с пробегом в Московской области оказывается Kia Rio. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию по вторичному рынку легковых машин.
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