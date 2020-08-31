ТОП-5 самых популярных универсалов в России за 7 месяцев 2020 года

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2020 года россияне купили почти 60 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что на 19% меньше, чем годом ранее. Мы решили составить ТОП-5 самых популярных классических универсалов в России, исключив кроссоверы и внедорожники.

Итак, самым популярным универсалом в России стала LADA Vesta SW (с учетом кросс-версии), объем покупок которого за 7 месяцев составил 27,5 тыс. экземпляров, что на 15% меньше, чем за такой же период 2019 года. На втором месте располагается еще один представитель марки LADA – LADA Largus, приобретенный в количестве 19,1 тыс. шт., что на 20% меньше по сравнению с прошлогодним результатом. Замыкает тройку лидеров универсал LADA Granta c результатом 8 тыс. экземпляров (+9%).

За ними следует корейский KIA Ceed SW, разошедшийся тиражом в 3,1 тыс. шт. (-31%), а замыкает ТОП-5 немецкий универсал повышенной вместимости Volkswagen Caddy, обладателями которого в январе – июле стали 444 жителя России (-19%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных седанов и хэтчбеков в России.

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