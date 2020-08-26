ТОП-10 самых продаваемых седанов в России по итогам 7 месяцев

Продажи новых легковых автомобилей в кузове «седан» в нашей стране в январе-июле 2020 года снизились на 20% до 207,9 тыс. единиц. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая результаты реализации за семь месяцев. Они также отметили, что доля легковых машин с таким типом кузова в общем объеме продолжает снижаться. Так, по итогам семи месяцев 2020 года она составила 27,8%, что на 2,4 п. п. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики агентства также решили составить рейтинг самых популярных моделей у россиян, реализовавших большее количество «седанов». Лидером данного рейтинга на рынке новых легковых автомобилей стала LADA Granta, ее седаны за указанный период разошлись тиражом в 32,5 тыс. экземпляров, показав снижение на 13,6% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что на «Гранту» приходится 15,5% от общего количества «седанов», реализованных в России за 7 месяцев.

На втором месте (и на первом среди иномарок) расположился Volkswagen Polo (27,1 тыс. шт.), демонстрирующий рост (+3,3%). В ТОП-10 только две модели показали рост, это Volkswagen Polo и KIA Cerato, которая на 9-ой позиции рейтинговой таблицы, остальные ушли «в минус». В тройку лидеров вошла также LADA Vesta (25,2 тыс. шт.; -19,1%). На четвертой строчке рейтинга - Hyundai Solaris (24,7 тыс. шт.), на пятой - KIA Rio (23,6 тыс. шт.). Их падение также выражено двузначными цифрами (-23,9% и -17,2% соответственно).

В ТОП-10 самых продаваемых седанов в России по итогам января-июля 2020 года вошли также: Renault Logan (14,7 тыс. шт.; -18,1%), Toyota Camry (13,2 тыс. шт.; -30,6%), KIA Optima (8,1 тыс. шт.; -37%), KIA Cerato (7,6 тыс. шт.; +23,1%) и Datsun on-Do (7,5 тыс. шт.; -30,3%).

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