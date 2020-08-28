ТОП-5 самых популярных хэтчбеков в России за 7 месяцев 2020 года

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-июле 2020 года россияне приобрели почти 57,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хэтчбек», что на 20,5% меньше, чем годом ранее. Мы решили составить ТОП-5 самых популярных хэтчбеков в России. При этом не объединять их с сегментом лифтбеков (хотя он и ближе к «хэтчам», чем, например, седаны), а также исключили из этого рейтинга кроссоверы и внедорожники.

Итак, самым популярным хэтчбеком в России стал KIA Rio X-line, реализация которого за 7 месяцев составила 23,1 тыс. единиц, что на 12% больше, чем за такой же период в 2019 году. На втором месте располагается Renault Sandero (включая Sandero Stepway) – хэтчбеки этого семейства приобрели около 14 тысяч россиян, что на 18% меньше по сравнению с прошлогодним результатом. Замкнул тройку лидеров высокий хэтчбек АВТОВАЗ - LADA XRAY с результатом 10,8 тыс. штук (-32,2%).

С большим отставанием от первой тройки на четвертой строчке рейтинга находится KIA Ceed, разошедшийся тиражом чуть более 3 тыс. экземпляров (-32,1%). Замыкает пятерку рейтинга Datsun Mi-Do, который, как известно, весной 2021 года перестанут поставлять на российский рынок. Но пока по итогам 7 месяцев 2020 года обладателями таких японских хэтчбеков стали почти 1,3 тыс. россиян (-22,3%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых седанов в России.