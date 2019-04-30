Рынок электрокаров с пробегом в России вырос на 80%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка электромобилей с пробегом в РФ по итогам 1 квартала 2019 года составил 598 единиц. Это на 79% больше результата годичной давности (334 шт.).

Более 95% этого рынка приходится всего на одну модель – Nissan Leaf, перепродажи которой за отчетный период составили 572 экземпляра. Отметим, что на рынке новых электромобилей Nissan Leaf уступил первенство другой модели, о чем эксперты агентства сообщали ранее.

Далее в нашем модельном рейтинге вторичного рынка идет Mitsubishi I-MiEV – за три месяца поменяли своих владельцев 12 таких электрокаров. За ним следуют Tesla Model S (6 шт.) и BMW i3 (4 шт.). Замыкают рейтинг Tesla Model X (3 шт.) и LADA Ellada (1 шт.).

В региональной разбивке рынка подержанных электрокаров по итогам 1 квартала лидирует Иркутская область: здесь поменяли своих хозяев 84 таких автомобиля. На втором месте – Приморский край, где было перепродано 78 электромобилей. На третьей позиции рейтинга располагается Краснодарский край (52 шт.), на четвертой – Хабаровский (33 шт.)

Москва и Подмосковье, которые традиционно лидируют по объемам продаж новых электромобилей, на вторичном рынке такой техники ведут себя намного скромнее. Так, Московская область (29 шт.) заняла в январе – марте только пятую строчку, в то время как столица с 11 экземплярами находится на 15-м месте.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».