В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ увеличился в 4 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых электромобилей в 1 квартале 2019 года составил 66 единиц. Это в 4,1 раза выше результата годичной давности (16 шт.).

Свыше половины этого рынка (58%) приходится теперь на одну модель – Jaguar I-Pace, продажи которой стартовали в декабре 2018 года. За отчетный период она разошлась тиражом в 38 экземпляров. Прежний лидер – Nissan Leaf – опустился на второе место, имея вдвое меньший результат (19 шт.). Далее в нашем рейтинге идет Tesla – за три месяца обладателями таких электрокаров стали 8 россиян, из них 6 штук пришлось на кроссоверы Model X и 2 – на седан Model S. Также за это время жители РФ приобрели один новый Renault Twizy.

В региональной разбивке рынка новых электрокаров первенствуют Москва с Подмосковьем, на долю которых суммарно пришлось около трети от общего объема (13 и 8 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга в 1 квартале нынешнего года приобрели 5 электромобилей. В Иркутской области, Приморском и Пермском краях было куплено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае – по 3. Еще в 4-х субъектах РФ этот показатель составил два экземпляра, а в 14-ти – один.

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