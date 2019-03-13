Volkswagen поднял цены на модели Polo и Tiguan

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных было зафиксировано подорожание двух моделей немецкого бренда Volkswagen на сумму от 16 до 70 тыс. руб. Рост цен затронул большинство комплектаций седана Polo и кроссовера Tiguan.

Новая цена на седан Polo в самой доступной версии Conceptline с двигателем 1,6 л (90 л.c.) составляет 670 900 руб. Рост цены здесь составил 16 тыс. руб. Вариант Trendline с более мощным двигателем объемом 1,6 л (110 л.с.) и «автоматом» обойдется покупателям в 840 900 руб., а топовая комплектация GT с двигателем 1,4 л (125 л.с.) предлагается к продаже за 1 010 900 руб.

Без ценовых изменений осталась лишь новая спецверсия Polo Connect, поступившая в продажу в феврале текущего года. Седан в этой комплектации по-прежнему доступен по цене от 800 900 до 945 900 руб.

Кроссовер Volkswagen Tiguan подорожал сильнее – на сумму от 30 до 70 тыс. руб. Его начальная комплектация Trendline с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и МКП стоит сейчас 1 499 тыс. руб. Версия All Inclusive с таким же объемом двигателя, но большей мощности (150 л.с.), обойдется в 1 719 тыс. руб. Топовый вариант Sportline с 2-литровым 220-сильным мотором получил обновленный ценник в 2 599 тыс. руб.

Новые спецверсии кроссовера Tiguan Connect и Connect Plus, продажи которых начались в феврале, сохранили прежние цены, и их можно приобрести за 1 859 – 2 199 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели Volkswagen Polo и Tiguan произошло в январе и составило от 15 до 50 тыс. руб.

Отметим, что по итогам двух месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 13 546 автомобилей, что на 7% выше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. Среди них 7518 экземпляров – это седаны Polo (+5%), а 4178 единиц – кроссоверы Tiguan (-2%).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.