Volkswagen поднял цены у шести моделей

Вслед за остальными автопроизводителями немецкий бренд Volkswagen обновил ценники у шести своих моделей. В январе все комплектации седана Polo, пикапа Amarok, внедорожника Touareg, минивэнов Caddy и Caddy Maxi, а также большинство комплектаций кроссовера Tiguan, подорожали на 15 – 211 тыс. руб. Такой вывод сделали эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Наименьшую прибавку – в 15 тыс. руб. – получил седан Polo, который входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с АКП в России. Его новые ценовые границы теперь установлены на уровне от 654,9 до 994,9 тыс. руб.

Кроссовер Tiguan подорожал на 30 – 50 тыс. руб. практически во всех своих комплектациях, за исключением новой ограниченной серии All Inclusive. С января эту модель можно приобрести по цене от 1 429 до 2 569 тыс. руб.

Внедорожник Touareg прибавил в цене 90 тыс. руб. и предлагается к продаже за 3 489 – 4 969 тыс. руб. (версии с бензиновым двигателем) и 3 929 – 4 719 тыс. руб. (дизельные модификации).

Минивэн Caddy и его семиместная версия Caddy Maxi добавили к ценникам по 32 - 99 тыс. руб. во всех комплектациях. Новые цены на Caddy находятся в пределах от 1 503,9 до 2 441,6 тыс. руб., Caddy Maxi - от 1 660,4 до 2 636,6 тыс. руб.

Наконец, пикап Amarok стал дороже на максимальные 51 – 211 тыс. руб. и теперь обойдется покупателям за сумму от 2 429,3 до 3 926,8 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на седан Polo, кроссовер Tiguan и пикап Amarok отмечалось в декабре 2018 года. Цены на внедорожник Touareg не менялись с ноября, но дольше всех сохраняли свои ценники универсалы Caddy и Caddy Maxi - с сентября прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.