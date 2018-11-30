 АВТОСТАТ | Во второй половине ноября цены изменились у 12 марок

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Во второй половине ноября цены изменились у 12 марок

Итоги второй половины ноября

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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Специалисты портала «ЦЕНА-АВТО» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, во второй половине ноября* цены на автомобили изменились у 12 из них.
Сразу 13 моделей Lexus прибавили в цене от 26 до 77 тыс. руб. Так, на 26 – 39 тыс. руб. подорожали седаны ES 200, ES 250 и кроссоверы RX 300, RX 350. От 40 до 47 тыс. руб. прибавили в цене седан ES 350 и кроссоверы GX 460, RX 350L и RX 450h. На максимальные 53 – 77 тыс. руб. выросла стоимость кроссоверов и внедорожников LX 450d, LX 570, NX 200, NX 300 и NX 300h.

У Mercedes-Benz подорожали две модели – пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse. Их отдельные комплектации прибавили в цене от 70 до 105 тыс. руб.  

А вот китайский бренд Chery, напротив, снизил цены на свои кроссоверы – в ноябре Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в отдельных комплектациях подешевели на 55 – 80 тыс. руб.  

У целого ряда марок рост цен произошел вследствие обновления моделей или появления новых комплектаций. Так, бренд Audi открыл продажу двух моделей в ограниченной серии – седана А6 в (серия Priority) по цене от 5 млн 185 тыс. руб. и кроссовера Q7 (ограниченная серия Carbon Edition) по цене от 5 млн 755 тыс. руб. В связи с этим максимальная цена данных моделей выросла на 45% и 10% соответственно.

Возобновились продажи седана Geely Emgrand 7 в комплектации «Люкс» стоимостью 969 990 руб., что увеличило максимальную цену модели на 10%. Компания Suzuki начала продажи кроссовера SX4 в эксклюзивной версии от художника Anatoly Akue. Стоимость новинки начинается от 1 млн 334 тыс. руб., а максимальная цена модели при этом выросла на 5%.

*За период с 16 по 30 ноября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

 

, источник: www.autostat.ru

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