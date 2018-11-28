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В России снижены цены на две модели Chery

В России снижены цены на две модели Chery

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

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Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в отдельных комплектациях подешевели на 55 – 80 тыс. руб.

Две топовые комплектации кроссовера Chery Tiggo 2 2018 модельного года – Luxury MT и Luxury AT – после снижения цен предлагаются к продаже за 777 000 и 844 000 руб. соответственно. Обе версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,5 л (106 л.с.). При этом начальная комплектация – Basic MT – осталась без ценовых изменений и по-прежнему доступна за 673 000 руб.

Что касается Chery Tiggo 5 2017 модельного года, то здесь подешевели две начальные комплектации – Connected MT и Comfort MT. Автомобиль в этих комплектациях оснащается 2-литровым 136-сильным двигателем и оценивается теперь в 977 000 и 999 900 руб. соответственно. Максимальная комплектация Luxury CVT сохранила свой ценник в 1 199 900 руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре и составило сумму от 10 до 30 тыс. руб.

Отметим также, что за период с января по октябрь текущего года российские дилеры Chery реализовали 4 684 автомобиля, что фактически совпадает с показателями продаж за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены chery chery tiggo 2 chery tiggo 5

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