Автомобили линейки Chery Tiggo подорожали на 10 – 30 тыс. рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в октябре все модели линейки Chery Tiggo подорожали на 10 – 30 тыс. рублей. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации автомобилей 2018 и 2017 годов производства, за исключением кроссовера Tiggo 2, у которого подорожала только топовая комплектация.

Максимально укомплектованный Chery Tiggo 2 2018 года производства теперь стоит 899,9 тыс. руб. Остальные три комплектации остались без изменений, и эту модель по-прежнему можно приобрести по цене от 673 тыс. руб.

Все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3 2018 года прибавили к ценникам 10 – 20 тыс. руб. и теперь доступны покупателям от 839,9 до 959,9 тыс. руб. Кроссовер 2017 года в единственной комплектации Luxury CVT можно приобрести за 919,9 тыс. руб.

Кроссовер Chery Tiggo 5 как 2018, так и 2017 годов производства также подорожал во всех комплектациях и в октябре предлагается к продаже по следующим ценам:

от 1 099,9 до 1 224,9 тыс. руб. – за автомобиль 2018 года производства,

от 1 039,9 до 1 199,9 тыс. руб. – за автомобиль 2017 года.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение на Chery Tiggo 3 было зафиксировано в сентябре и составило тогда сумму 10 тыс. руб.

Всего же по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Chery реализовали 4 179 автомобилей, что соответствует такому же уровню продаж за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.