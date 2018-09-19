 АВТОСТАТ | Chery Tiggo 3 прибавил в цене 10 тысяч рублей

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 48 дней

подробнее

Горячая новость

Подмосковье остается крупнейшим вторичным рынком в стране
  • 19.09.18 - 11:22

    Подмосковье остается крупнейшим вторичным рынком в стране
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 19 сентября

    Европейский авторынок в августе вырос на 30%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа составили 1 млн 171 тыс. 760 единиц.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?
  • 17.09.18

    Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?
Все публикации

Видео

Dealer UP! Как поднять продажи и увеличить прибыль
  • 12.12.16

    Dealer UP! Как поднять продажи и увеличить прибыль
Все видео

19.09.18 Прочитали 607 раз

Chery Tiggo 3 прибавил в цене 10 тысяч рублей

Chery Tiggo 3

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», выявил, что в сентябре кроссовер Chery Tiggo 3 в отдельных комплектациях подорожал на 10 тыс. рублей.

Теперь Chery Tiggo 3 производства 2018 года в комплектации Luxury MT предлагается к продаже за 879 900 рублей, а комплектация Luxury CVT обойдется в 929 900 рублей. Кроссовер 2017 года производства в комплектации Luxury CVT доступен за 889 900 рублей. Все эти версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 126 л.с.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на Chery Tiggo 3 произошло месяц назад – в августе. Тогда цены на этот кроссовер выросли на сумму от 10 до 30 тыс. рублей.  

Отметим также, что за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Chery реализовали 3 745 автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии chery chery tiggo 3

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Chery увеличила ресурс двигателя Tiggo 3 до 1 млн км

24 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...