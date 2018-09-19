Chery Tiggo 3 прибавил в цене 10 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», выявил, что в сентябре кроссовер Chery Tiggo 3 в отдельных комплектациях подорожал на 10 тыс. рублей.

Теперь Chery Tiggo 3 производства 2018 года в комплектации Luxury MT предлагается к продаже за 879 900 рублей, а комплектация Luxury CVT обойдется в 929 900 рублей. Кроссовер 2017 года производства в комплектации Luxury CVT доступен за 889 900 рублей. Все эти версии оснащаются бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 126 л.с.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на Chery Tiggo 3 произошло месяц назад – в августе. Тогда цены на этот кроссовер выросли на сумму от 10 до 30 тыс. рублей.

Отметим также, что за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Chery реализовали 3 745 автомобилей, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.