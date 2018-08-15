 АВТОСТАТ | Кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 подорожали на 10 – 30 тыс. рублей

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15.08.18 Прочитали 428 раз

Кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 подорожали на 10 – 30 тыс. рублей

Chery Tiggo 5

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в августе зафиксировали удорожание большинства комплектаций кроссоверов Chery Tiggo 3 и Tiggo 5.

Так, Chery Tiggo 3 подорожал во всех комплектациях, кроме начальной. Новая цена за кроссовер 2017 производственного года установлена на уровне 849 900 рублей, автомобиль 2018 года производства обойдется в 869 900 рублей. Максимальная комплектация Luxury Plus предлагается к продаже за 939 900 рублей.

Начальная комплектация Comfort MT для автомобилей 2017 и 2018 годов производства осталась без изменений и, таким образом, минимальная цена на кроссовер Chery Tiggo 3 сейчас составляет 777 900 и 819 900 рублей соответственно.

Цена на кроссовер Chery Tiggo 5 выросла во всех комплектациях, кроме топовой. Новая минимальная цена за Chery Tiggo 5 2017 производственного года установлена на уровне 1 029 900 рублей, автомобиль 2018 года производства обойдется в 1 069 900 рублей. Топовая комплектация Luxury Plus CVT для автомобилей 2018 года производства осталась без изменений и максимальная цена кроссовера Chery Tiggo 5 в таком исполнении сейчас составляет 1 199 900 рублей.

Как сообщал ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Chery Tiggo 3 произошло в июне текущего года, и тогда подорожание составило от 10 до 20 тыс. рублей.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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