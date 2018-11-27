 АВТОСТАТ | Две модели Mercedes-Benz выросли в цене

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Две модели Mercedes-Benz выросли в цене

Mercedes-Benz G

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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от 7 200 руб.

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На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» в ноябре зафиксировали удорожание двух моделей Mercedes-Benz – пикапа X-Klasse и внедорожника G-Klasse. Отдельные комплектации этих моделей прибавили в цене от 70 до 105 тыс. руб.

Три комплектации пикапа Mercedes-Benz X-Klasse, в том числе и минимальная, стали дороже, и теперь эту модель можно приобрести за сумму от 2 986 до 4 530 тыс. руб. Все комплектации пикапа оснащаются дизельным двигателем объемом 2,3 л мощностью 163, 190 или 258 л.с. и имеют полный привод.

Знаменитый «Гелендваген», или Mercedes-Benz G-Klasse, прибавил к цене своих двух комплектаций по 70 тыс. руб., и теперь предлагается к продаже за 9 050 и 12 550 тыс. руб. соответственно.

Отметим, что для пикапа Mercedes-Benz X-Klasse данное повышение цен – первое с момента начала его продаж в России в марте текущего года. То же самое можно сказать и о новом внедорожнике Mercedes-Benz G-Klasse, который появился в дилерских центрах России в июне.  

Всего же за период с января по октябрь текущего года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 31 290 легковых автомобилей, в том числе 195 пикапов X-Klasse и 534 внедорожника G-Klasse.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz g-class mercedes-benz x-class

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