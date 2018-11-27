Lexus повысил цены на большинство моделей

По результатам мониторинга прайс-листов премиального бренда Lexus, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* сразу на 13 из 19 моделей, представленных на российском рынке. В зависимости от модели и комплектации прибавка составила от 26 до 77 тыс. руб.

Так, на 26 – 39 тыс. руб. подорожали седаны ES 200, ES 250 и кроссоверы RX 300, RX 350. От 40 до 47 тыс. руб. прибавили в цене седан ES 350 и кроссоверы GX 460, RX 350L и RX 450h. На максимальные 53 – 77 тыс. руб. выросла стоимость кроссоверов и внедорожников LX 450d, LX 570, NX 200, NX 300 и NX 300h.

Новые цены на указанные модели теперь выглядят следующим образом:

Lexus ES 200 – от 2 606 до 2 987 тыс. руб.;

Lexus ES 250 – от 2 685 до 3 768 тыс. руб.;

Lexus ES 350 – от 3 590 до 4 036 тыс. руб.;

Lexus GX 460 – от 4 240 до 4 869 тыс. руб.;

Lexus LX 450d – от 6 277 до 7 046 тыс. руб.;

Lexus LX 570 – от 6 717 до 7 390 тыс. руб.;

Lexus NX 200 – от 2 413 до 3 031 тыс. руб.;

Lexus NX 300 – от 2 831 до 3 552 тыс. руб.;

Lexus NX 300h – от 3 099 до 3 904 тыс. руб.;

Lexus RX 300 – от 2 937 до 4 026 тыс. руб.;

Lexus RX 350 – от 3 968 до 4 453 тыс. руб.;

Lexus RX 350L – от 3 845 до 4 578 тыс. руб.;

Lexus RX 450h – от 4 745 до 5 184 тыс. руб.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», предыдущее обновление ценников на большую часть из указанных моделей было зафиксировано в сентябре, и составило сумму от 9 до 137 тыс. руб.

Всего же за период с января по октябрь 2018 года российские дилеры Lexus реализовали 19 730 автомобилей, что на 4% превышает показатель за аналогичный период минувшего года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.