Lexus обновил ценники у 11 моделей

В результате мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили удорожание сразу 11 моделей Lexus. В зависимости от модели и комплектации автомобили японского премиум-бренда стали дороже на сумму от 9 до 137 тыс. рублей.

Минимальную прибавку – 9 тыс. рублей – во всех комплектациях получили седаны Lexus LS350 и LS500. Сейчас их ценники выглядят следующим образом:

Lexus LS350 – от 5 548 до 6 511 тыс. рублей.

Lexus LS500 – от 7 035 до 9 034 тыс. рублей.

Отдельные комплектации внедорожников Lexus LX570 и LX450d подорожали на 51 – 137 тыс. рублей и предлагаются к продаже по следующим ценам:

Lexus LX570 – от 6 429 до 7 320 тыс. рублей.

Lexus LX450d – от 6 009 до 6 212 тыс. рублей.

Остальные модели кроссоверов и внедорожников подорожали во всех комплектациях на сумму от 52 до 92 тыс. рублей, а их ценовые диапазоны сейчас выглядят так:

Lexus GX460 – от 4 193 до 4 822 тыс. рублей.

Lexus NX200 – от 2 360 до 2 978 тыс. рублей.

Lexus NX300 – от 2 772 до 3 493 тыс. рублей.

Lexus NX300h – от 3 022 до 3 827 тыс. рублей.

Lexus RX300 – от 2 902 до 3 991 тыс. рублей.

Lexus RX350 – от 3 929 до 4 414 тыс. рублей.

Lexus RX450h – от 4 698 до 5 137 тыс. рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года российские дилеры Lexus реализовали 15 741 автомобиль, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.