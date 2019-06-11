11.06.19 Прочитали 67 раз

Как росли цены на кроссовер Hyundai Creta?

Как росли цены на кроссовер Hyundai Creta?
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Бессменный лидер сегмента SUV за последние 2,5 года, кроссовер Hyundai Creta появился на российском рынке в августе 2016 года. За первый месяц продаж обладателями Creta стали 3 479 россиян, за второй – еще 5 058 человек. Такой мощный старт позволил этой модели прочно занять лидирующие позиции в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Эксперты «Цена Авто» решили посмотреть, как менялась стоимость Hyundai Creta и составили график изменения минимальной и максимальной цены на эту модель с момента начала ее продаж.
Первоначально Hyundai Creta предлагалась в трех комплектациях – Start по цене 749,9 тыс. руб., Active по цене 849,9 и 899,9 тыс. руб. с механической или автоматической КП соответственно, и Comfort от 949,9 до 1 139,9 тыс. руб. Средневзвешенная цена модели на тот момент составляла 950,8 тыс. руб. Но уже к октябрю все комплектации кроссовера, кроме базовой, подорожали на 20 тыс. руб., а средневзвешенная цена явно сместилась в сторону топовых комплектаций и превысила 1 млн рублей.

Всего же с момента начала продаж минимальная цена Hyundai Creta выросла на 207,1 тыс. руб., максимальная – на 195,1 тыс. руб. Сегодня этот кроссовер 2019 года выпуска можно приобрести от 957 тыс. руб. за начальную комплектацию Start до 1 335 тыс. руб. за топовую комплектацию Travel. Линейка двигателей представлена моторами объемом 1,6 или 2 л и мощностью 121, 123 или 149 л.с. На выбор покупателям предлагаются моноприводные и полноприводные версии с механической или автоматической коробкой передач.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены suv кроссоверы средневзвешенные цены hyundai hyundai creta

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