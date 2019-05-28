Как росли цены на седан LADA Vesta?

С момента появления на российском рынке LADA Vesta лишь однажды показала снижение объемов продаж – в феврале текущего года. В остальное время она неизменно оставалась одной из самых продаваемых моделей, а в 2018 году стала лидером автомобильного рынка России. Эксперты сайта «Цена Авто» решили посмотреть, как менялись цены на LADA Vesta в кузове «седан»* с момента начала ее продаж в ноябре 2015 года.

На старте продаж Vesta предлагалась в трех комплектациях – Classic (от 514 тыс. руб.), Comfort (от 570 тыс. руб.) и Luxe (от 609 тыс. руб.). Максимальная же цена на модель составляла 677 тыс. руб. и складывалась из стоимости топовой комплектации, пакетов опций Multimedia (24 тыс. руб.) и XV Line (29 тыс. руб.) и доплаты за фирменный цвет Lime (19 тыс. руб.). В этот период средневзвешенная цена составляла 595 тыс. руб. и отражала реализацию примерно равного числа топовых и базовых комплектаций.

В 2016 году минимальная цена на LADA Vesta изменилась всего однажды, в мае, когда прибавка к цене составила 15 тыс. руб. А вот максимальная цена менялась трижды – в апреле, когда произошло ее снижение на 19 тыс. руб., в мае и июле, когда цена выросла сначала на 14, а потом сразу на 88 тыс. руб. При этом средневзвешенная цена росла не так скачкообразно и к декабрю 2016 года составляла 615 тыс. руб., что всего на 20 тыс. руб. выше средневзвешенной цены на конец 2015 года.

В январе 2017 года минимальная цена подросла на 16 900 руб. и продержалась на этом уровне до сентября, когда прибавка составила еще 9 тыс. рублей. Максимальная цена в марте показала снижение на 24 100 руб., но уже в сентябре снова подросла на существенные 52 500 рублей. Средневзвешенная цена к концу 2017 года показала снижение на 6 200 руб., отражая существенное смещение покупательского спроса в сторону более дешевых комплектаций.

В начале 2018 года обновились ценники как для базовой, так и для топовой комплектации LADA Vesta. Минимальная цена выросла на 15 тыс. руб., максимальная – на 36 тыс. руб. В течение года рост цен отмечался еще дважды, а вот снижения максимальной цены, как в предыдущие годы, зафиксировано не было. В этот период средневзвешенная цена вновь стала приближаться к «золотой середине», и к декабрю количество продаж топовых и базовых комплектаций было практически равным.

Последний рост цен на седан LADA Vesta произошел в январе 2019 года, когда обновленные ценники получил весь модельный ряд LADA. Тогда максимальная стоимость модели выросла на 20 тыс. руб., а средневзвешенная цена вновь снизилась до 685,6 тыс. руб.

В целом, с начала продаж минимальная цена модели выросла на 80 900 руб., максимальная – на 192 400 рублей. Сегодня седан LADA Vesta 2019 года можно приобрести от 594 900 руб. за начальную комплектацию Standard до 869 400 руб. за топовую комплектацию Exclusive.



*Заметим, что помимо классического седана на рынке также существует целое семейство LADA Vesta – от газовой Vesta CNG до Cross- и Sport- версий в кузовах «седан» и «универсал». В данном обзоре учитывались цены только для LADA Vesta в кузове «седан».