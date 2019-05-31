Как изменились цены на седан LADA Granta за последние 4 года?

Первый серийный автомобиль LADA Granta сошел с конвейера больше 8 лет назад - 29 ноября 2011 года. Спрос на эту модель был ажиотажный, первые автомобили продавались только по предзаказам вплоть до апреля 2012 года и лишь затем поступили в свободную продажу. На старте цена на LADA Granta в базовой комплектации составляла всего 229 тыс. руб., топовый вариант предлагался покупателям за 260 тыс. руб.

Продолжая исследовать цены на автомобили, эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен на седан LADA Granta за последние четыре года.

К январю 2015 года LADA Granta в базовой комплектации успела подорожать на 82,6 тыс. руб., до 311,6 тыс. руб. Топовая версия выросла в цене на 210,8 тыс. руб. и продавалась за 470,8 тыс. руб. Средневзвешенная цена в это время составляла 360,4 тыс. руб., что говорит о преобладании более бюджетных комплектаций в общем объеме продаж модели.

В течение 2015 года минимальная комплектация получала прибавку к ценнику еще трижды и к концу года самый доступный седан Granta стоил уже 368 тыс. руб. Максимальная цена обновлялась 6 раз за 2015 год, фактически каждые два месяца. При этом изменения не всегда происходили в сторону увеличения - в феврале 2015-го максимальная цена модели снизилась на 16,2 тыс. руб.

Следующий, 2016 год, можно считать рекордным по сдерживанию цен. За 12 месяцев было отмечено только одно повышение - на 15,9 тыс. руб. для минимальной комплектации и на 34,4 тыс. руб. для топовой версии. При этом в марте наблюдался всплеск покупательского интереса к топовым версиям. Тогда средневзвешенная цена Granta составила 451,7 тыс. руб., а к началу 2017 года еще выросла до 454 тыс. руб.

Также «сдержанно» розничные цены вели себя и в 2017 году: минимальная цена лишь однажды «подросла» на 6 тыс. руб. и оставалась на этом уровне до января 2018-го. Максимальная цена, получив в начале года прибавку в 11 тыс. руб., в июне снизилась на 13,5 тыс. руб. и сохранила этот ценник до конца года.

А вот в 2018 году цены вновь стали меняться чаще, и к концу года седан LADA Granta можно было приобрести от 419,9 тыс. до 608,8 тыс. руб.

Последнее изменение ценовых границ на эту модель отмечалось в январе текущего года, когда весь модельный ряд LADA подорожал на 15 - 25 тыс. руб.

Таким образом, за последние четыре года общая прибавка к минимальной и максимальной цене седана LADA Granta составила 123,3 тыс. и 154 тыс. руб. соответственно. Тем не менее, Granta остается самой доступной моделью на российском рынке. Ее максимальная цена не превышает 650 тыс. руб., в то время как у подавляющего большинства остальных моделей стартовая цена находится выше этой отметки. Во многом благодаря этому, LADA Granta является лидером на российском авторынке по итогам первых четырех месяцев этого года. За этот период было продано более 41 тысячи этих автомобилей.

Сегодня семейство LADA Granta включает в себя версии в кузовах «седан», «хэтчбек», «лифтбек» и «универсал». Цены на седан Granta варьируются в пределах от 434,9 тыс. до 624,8 тыс. руб. Хэтчбек и лифтбек можно приобрести от 451,9 тыс. до 639,8 тыс. руб., а универсал доступен от 461,9 тыс. до 649,8 тыс. руб.