Сколько стоят самые популярные автомобили в России?

В июне 2018 года первые две строчки в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России заняли две отечественные модели – Granta и Vesta. С тех пор объемы их продаж оставались стабильно высокими, и эти автомобили с переменным успехом вели борьбу за лидерство лишь между собой.

Экономическое положение россиян, к сожалению, не улучшается, что сказывается на их предпочтениях при выборе автомобиля. Именно поэтому LADA Granta с наименьшей стартовой ценой от 434,9 тыс. руб. остается самой востребованной моделью на российском авторынке – за первые четыре месяца этого года было продано более 41 тысячи этих автомобилей. При этом, средневзвешенная цена* LADA Granta составляет 470,4 тыс. руб., то есть большая часть этих автомобилей реализуется в базовых или начальных комплектациях.

Интерес к модели поддерживается еще и тем, что в августе прошлого года семейство Granta пополнилось модификациями в различных кузовах – к седану и лифтбеку добавились хэтчбек и универсал. Но максимальная цена на LADA Granta все равно не превышает 650 тыс. руб., тогда как у подавляющего большинства остальных моделей даже стартовая цена находится выше этой отметки.

Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, имеет чуть более высокую минимальную цену от 594,9 тыс. руб., однако также вполне отвечает запросам россиян по соотношению цена-качество. С января по апрель более 38 тысяч автолюбителей стали обладателями этой модели. Средневзвешенная цена здесь составляет 682 тыс. руб. Заметим, что помимо классического седана, на рынке также уже существует целое семейство Lada Vesta – от газовой Vesta CNG, до Cross и Sport-версий в кузове «седан» и «универсал».

Отдельно отметим Hyundai Сreta, которая является лидером самого большого сегмента российского рынка: кроссоверы и внедорожники занимают на нем более 40%. Несмотря на довольно высокую цену, от 957 до 1 335 тыс. руб., объемы продаж этой модели за 4 месяца текущего года составили около 22,9 тыс. экземпляров при средневзвешенной цене 1 078,5 тыс. руб. Очевидно, что корейский производитель в точности угадал ожидания покупателей, поскольку Creta является самым популярным кроссовером в нашей стране уже не первый год.

Что касается остальных моделей, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

*Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).