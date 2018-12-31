 АВТОСТАТ | Модельный ряд LADA стал дороже на 15 – 25 тысяч рублей

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01.01.19 Прочитали 1539 раз

Модельный ряд LADA стал дороже на 15 – 25 тысяч рублей

Модельный ряд LADA стал дороже на 15 – 25 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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В результате проведенного мониторинга цен* специалисты сайта «Цена Авто» установили, что с 1 января 2019 года автомобили LADA подорожали на сумму от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели.

Так, машины семейства Granta выросли в цене на 15 тысяч рублей. На такую же сумму стали дороже 3- и 5-дверные внедорожники LADA 4х4, в том числе и версии Urban.

Семейство LADA Largus прибавило в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как 5- и 7-местных автомобилей, так и их кросс-версий.

Так же – на 20 тысяч рублей – подорожали седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG. А вот универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross теперь стоят на 25 тысяч рублей дороже, чем прежде.

Высокий хэтчбек LADA XRAY вырос в цене на 20 тысяч рублей, в то время как его кросс-версия стала дороже на 25 тысяч рублей.

Как уже сообщалось  ранее, АВТОВАЗ планировал повышение цен на свою продукцию с 1 января из-за увеличения в 2019 году ставки НДС (с 18% до 20%), что в итоге и произошло. Теперье минимальная стоимость семейств автомобилей LADA следующая:

Granta – от 434 900 рублей;

Vesta – от 614 900 рублей;

XRAY – от 609 900 рублей;

Largus – от 560 900 рублей;

4х4 – от 518 900 рублей.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии автоваз цены lada granta lada lada vesta lada xray lada largus lada 4x4

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