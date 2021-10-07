5 + 3: какие модели покинули российский рынок в 3 квартале 2021 года?

Пять премиальных и три массовые модели покинули российский рынок в июле – сентябре 2021 года. Низкий спрос, проблемы с производством, обновление продуктовой линейки у брендов – какие еще причины повлияли на уход этих моделей? Разберемся с каждой из них по очереди, в хронологическом порядке. Июль

Японский премиальный бренд Infiniti объявил о прекращении продаж своих седана Q50 и купе Q60 еще в конце 2020 года, и вот наконец в июле дилеры распродали последние остатки этих моделей. Как заявили в компании, такое решение связно с тем, что Infiniti намерена сделать акцент на сегменте SUV. Последнее время заднеприводные седан Infiniti Q50 и купе Q60 предлагались в единственной комплектации с 2-литровым мотором мощностью 211 л.с. Рекомендованная розничная цена седана Q50 составляла 2 690 000 руб., при этом за 8 месяцев 2021 года было продано всего 12 этих автомобилей, согласно данным АЕБ.

Что касается купе Infiniti Q60, то несмотря на более высокую стартовую цену, от 3 399 000 руб., его продажи за январь – август были чуть лучше и составили 31 экземпляр.

В середине лета с российского рынка ушли спортивные модификации кроссоверов Audi SQ7 и SQ8. Оба автомобиля предлагались в единственной версии с дизельным двигателем 4 л (422 л.с.), а их рекомендованные розничные цены начинались от 8 150 000 и 8 500 000 руб. соответственно.

Реальные средние цены у дилеров при этом довольно сильно отличались от заявленной цены производителя. Так, для Audi SQ7 средняя цена летом 2021 года составила 11 653 000 руб., а максимальная доходила до 13 300 000 руб. За 8 месяцев было продано 157 таких кроссоверов. Для Audi SQ8 средняя цена в дилерских центрах составляла 13 144 000 руб., при этом продажи были несколько выше (чем у SQ7) – 215 автомобилей. Август

В августе китайская марка Foton прекратила продажи легковых автомобилей в России. Вслед за пикапом Tunland с рынка ушел и внедорожник Sauvana. Более того, планы компании с легковым сегментом в нашей стране больше не связаны, несмотря на давнее обещание привезти обновленный пикап Tunland. Стоит при этом отметить, что в отличие от других аутсайдеров российского рынка – Lifan, Brilliance, Zotye – о проблемах Foton в Китае ничего не известно. Компания регулярно выводит на местный рынок новые пикапы, участвует в автосалонах. При этом по итогам первого полугодия 2021 года она увеличила продажи в Китае на 28,3% до 4373 машин. В нашей стране реализация внедорожника Foton Sauvana исчислялась единицами и за 8 месяцев составила всего 33 автомобиля. В последнее время эта модель предлагалась к продаже в 4 комплектациях с двигателем 2 л (201 или 217 л.с.) по цене от 1 639 900 до 1 874 900 руб. за семиместный вариант. На сегодняшний день на складах у дилеров этих внедорожников уже не осталось.

Чуть больше года продержался на нашем рынке седан Volkswagen Jetta, продажи которого стартовали в мае 2020-го, а закончились в августе 2021-го. Согласно последним прайсам, покупателям предлагалось на выбор 6 версий с двигателями 1,6 л (110 л.с.) и 1,4 л (150 л.с.), а рекомендованные цены варьировались от 1 627 000 до 2 002 000 руб. Средняя цена у дилеров при этом составляла 1 830 000 руб. Всего за январь – август 2021 года в России было продано 598 седанов Jetta. Сентябрь

Еще меньше был срок «жизни» у японского компактного кроссовера Mazda СХ-30, который вышел на рынок только в январе 2021 года. По прогнозам он мог увеличить объемы продаж марки на 10% и занять около 15% внутри самого бренда. Однако, уже в сентябре компания Mazda прекратила поставки этих кроссоверов на российский рынок из-за проблем с производством. Mazda CX-30 стал жертвой дефицита микрочипов: был сокращен объем производства и прекращена отгрузка машинокомплектов на завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где велась сборка машин для российского рынка. После того, как дилеры распродадут остатки автомобилей, модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6. Однако, есть вероятность, что следующей весной поставки могут быть возобновлены. Перечень комплектаций для Mazda СХ-30 состоял их 5 версий с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., стоимость которых варьировалась от 1 730 000 до 2 258 000 руб. Более реальная цена у дилеров летом 2021-го составляла 2 335 000 руб., но могла доходить и до 3 221 000 руб. Это самый востребованный автомобиль из нашего списка, объем его реализации за 8 месяцев достиг 2 532 единицы.