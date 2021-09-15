Mazda CX-30 покинет российский рынок

Компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

Как пишет издание «Авторевю», компактный кроссовер Mazda CX-30 стал жертвой дефицита микрочипов: объем производства сокращен и отгрузка машинокомплектов на завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где велась сборка машин для российского рынка, была прекращена.

Напомним, продажи «тридцатки» в нашей стране начались в январе 2021-го, и за восемь месяцев реализовано 2532 таких машины (из них только треть с полным приводом). Впрочем, по информации дилеров, есть вероятность, что следующей весной поставки могут быть возобновлены.

Кроссовер Mazda CX-30 оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 л.с., который сочетается как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-дапозонным «автоматом». Модель предлагается в трех комплектациях – Drive, Active и Supreme, – по цене от 1 млн 763 тыс. рублей до 2 млн 291 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили других марок, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Mazda