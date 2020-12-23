Infiniti прекращает продажи в России седанов и купе

Компания Infiniti прекращает продажи в России купе Infiniti Q60, а также седана Infiniti Q50, включая «горячую» версию Q50 S. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве Infiniti, отметив, что компания намерена сделать акцент на сегменте SUV.

Недавно в Infiniti отказались от продаж полноприводного купе Infiniti Q60 S c 405-сильным мотором, заменив автомобиль «бюджетной» версией с задним приводом и 2,0-литровым двигателем от Mercedes-Benz мощностью 211 л.с. Правда, поставки удешевленного почти на 800 тыс. рублей купе уже заморожены. У дилеров теоретически можно найти живые машины, однако по словам источников, все квоты на модель исчерпаны.

Что касается седана Infiniti Q50, мощная S-модификация уже исчезла из перечня доступных для заказа моделей. А вот заднеприводные модификации с тем же 211-сильным мерседесовским мотором пока еще есть в наличии. После того, как дилеры реализуют оставшиеся экземпляры, продажи будут полностью остановлены.

Между тем, к концу 2021 года компания Infiniti планирует начать продажи в России кроссовера QX60 нового поколения и нового купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Infiniti