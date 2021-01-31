Кроссовер Mazda CX-5 в 2020 году вошел в ТОП-25 российских бестселеров

Российские дилеры Mazda в 2020 году реализовали 26392 автомобиля – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda осталась на прежнем уровне и составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в прошлом году составили 20033 машины (-11%). Второе место занял бизнес-седан Mazda6 с показателем 4645 реализованных автомобилей (-12%). Семиместный кроссовер Mazda CX-9 по итогам 2020 года нашел 1329 покупателей (-27%). Кроме того, к сентябрю прошлого года российские дилеры реализовали последние 385 седанов и хэтчбеков Mazda3, чьи поставки были прекращены в конце 2019-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021-го российские дилеры Mazda начали продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30, производство которого налажено на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Как прогнозируют в Mazda, более 90% продаж придутся на автомобили в более дорогих версиях, а наиболее востребованной станет средняя комплектация Active. По оценкам управляющего директора «Аларм-Моторс Мазда» Алексея Глазкова, внутри бренда Mazda новинка способна занять около 15%. Благодаря этому автомобилю объем продаж марки может увеличиться на 10%.

В каких городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото:Mazda