Jeep Renegade покинул российский рынок

Российская гамма Jeep, которая в прошлом году лишилась модели Cherokee, продолжает сокращаться. На этот раз в отставку отправлен компактный кроссовер Jeep Renegade, сообщает издание «Авторевю». Причем срок действия российского сертификата на эту модель истек еще в ноябре 2019 года, и тогда же были прекращены поставки, но запасов ввезенных машин хватило аж до минувшего лета.

Jeep Renegade поставлялся на российский рынок из Италии, но спрос был очень скромным: с 2015 года в нашей стране продано лишь около 1200 таких кроссоверов. В последние месяцы цены на автомобили 2019 года выпуска начинались с 1,7 млн рублей, а полноприводные версии стоили минимум 2,5 млн рублей.

Таким образом, в российской гамме Jeep осталось только три модели: Compass, Grand Cherokee и Wrangler. При этом в первом квартале 2022 года у дилеров должен появиться рестайлинговый Compass с новым салоном. А во втором квартале будущего года до России доберется представленный недавно новый Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года. Кроме того, в 2023-м на российском рынке ожидается гибридный Jeep Grand Cherokee 4xe.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Jeep реализовали 1157 внедорожников, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью Jeep в России стал полноразмерный внедорожник Grand Cherokee – в отчетный период было реализовано 605 таких автомобилей (+53%).

Обо всех моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Jeep