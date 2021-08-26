Foton прекратил продажи легковых автомобилей в России

Китайская марка Foton прекратила продажи легковых автомобилей в России. Вслед за пикапом Tunland с рынка ушел и внедорожник Sauvana. Более того, планы компании с легковым сегментом в нашей стране больше не связаны, несмотря на давнее обещание привезти обновленный пикап Tunland, пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники.

Стоит при этом отметить, что в отличие от других аутсайдеров российского рынка – Lifan, Brilliance, Zotye – о проблемах Foton в Китае ничего не известно. Компания регулярно выводит на местный рынок новые пикапы, участвует в автосалонах. По итогам первого полугодия 2021 года компания увеличила продажи в Китае в 28,3% до 4373 машин.

Что касается Foton Sauvana, то этот рамный внедорожник продавался в России по цене от 1 млн 639 тыс. 900 рублей до 1 млн 874 тыс. 900 рублей. Он оснащался 2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 201 и 217 л.с. Первый работал с 5-ступенчатой «механикой», второй – с 6-диапазонным «автоматом» ZF.

Полный список дилеров Foton (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Foton