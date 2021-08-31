12 популярных автомобилей с пробегом с ценой до 1 миллиона рублей

Не так давно мы публиковали список моделей, которые можно было выбрать на «вторичке» за 500 тысяч рублей. Однако, время идет и цены на автомобили с пробегом растут. Например, только за август средняя цена подержанного легкового автомобиля в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», выросла на 5,1% и достигла 800 тыс. рублей. Поэтому сегодня мы предлагаем ознакомиться со списком моделей в возрасте 5 лет, которые можно приобрести за сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. Отметим, что на долю 5-летних машин приходится 4% от общего объема российского рынка автомобилей с пробегом. Также заметим, что в нашу выборку попали только самые популярные модели, которые чаще всего встречаются в объявлениях о продаже. 1. Chevrolet Niva

Среди пятилетних машин внедорожник Niva сегодня оценивается в среднем в 524 тыс. руб. Такую же «трехлетку» можно купить за 622 тыс. руб., а новая Niva (с приставкой Travel), которая теперь выпускается под брендом LADA, оценивается сегодня в 796 900 руб. за базовую комплектацию Classic. 2. LADA Vesta

Отечественный седан в возрасте пяти лет в августе нынешнего года можно приобрести в среднем за 539 тысяч. Трехлетний автомобиль обойдется в 661 тысячу, а стоимость новой машины, как и у остальных отечественных моделей, вполне укладывается в сумму до 1 миллиона рублей и начинается от 758 900 руб. 3. LADA Largus

Чуть дороже обойдется пятилетний универсал повышенной вместимости, чья цена в среднем составляет сегодня 557 тыс. руб. За автомобиль «помоложе», в возрасте трех лет, нужно заплатить 652 тыс. руб., ну, а чтобы стать первым владельцем LADA Largus, придется выложить как минимум 749 900 руб. 4. LADA XRAY

Высокий хэтчбек, который сошел с конвейера завода пять лет назад, в августе можно приобрести за 577 тыс. руб. «Трехлетка» оценивается в 668 тыс. руб., а новый XRAY в базовой комплектации предлагается к продаже за 730 900 руб. Заметим, что с 1 сентября цены на перечисленные модели вырастут ориентировочно на 11 – 15 тыс. руб., что с большой долей вероятности вызовет рост цен и на вторичном рынке. 5. Hyundai Solaris

А вот, наконец, и первый «иностранец» в ряду популярных российских моделей. Стоимость пятилетнего седана Hyundai Solaris составляет сейчас 654 тыс. руб., трехлетнего – 861 тыс. руб., нового – от 890 тыс. руб. 6. УАЗ «Патриот»

Еще один российский внедорожник, который чаще других встречается в объявлениях о продаже. Для покупки машины в возрасте пяти лет достаточно иметь 661 тыс. руб., в возрасте трех лет – 845 тыс. руб. А вот стоимость нового автомобиля уже выходит за рамки миллиона и начинается от 1 млн 044 тыс. руб. 7. Skoda Rapid

Чешский лифтбек, сошедший с конвейера пять лет назад, обойдется сегодня в среднем в 669 тыс. руб. «Трехлетку» можно приобрести за 856 тыс. руб., а новый Rapid все еще стоит меньше 1 миллиона – от 964 тыс. руб. 8. Kia Rio

Самая популярная иномарка в сегменте новых легковых автомобилей также пользуется повышенным спросом и на вторичном рынке. Цена пятилетнего седана Rio составляет в среднем 686 тыс. руб., трехлетнего – 924 тыс. руб., нового – от 919 900 руб. 9. Volkswagen Polo

Лифтбеком эта модель стала сравнительно недавно (в мае 2020 года), поэтому автомобиль в возрасте пяти или трех лет однозначно будет седаном. Приобрести такой седан можно за 707 или 795 тыс. руб. соответственно. Новый лифтбек Polo сегодня предлагается к продаже за 986 900 руб. 10. Renault Duster

Пятилетний кроссовер французской марки в августе оценивается в 848 тыс. руб. А вот для покупки более «свежего», трехлетнего автомобиля, одного миллиона уже может и не хватить – его средняя цена составляет 1 млн 009 тыс. руб. Интересно, что за эти деньги можно купить новый Renault Duster второго поколения, чья базовая версия доступна сегодня за 1 млн 004 тыс. руб. 11. Skoda Octavia

Если покупать популярный чешский лифтбек новым, то это обойдется минимум в 1 млн 490 тыс. руб. Трехлетняя Octavia стоит в среднем 1 млн 247 тыс. руб., а вот пятилетний автомобиль вполне по карману тем, у кого есть 992 тыс. руб. 12. Renault Kaptur