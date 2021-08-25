АВТОВАЗ с 1 сентября вновь повысит цены на свои модели

АВТОВАЗ с 1 сентября планирует вновь повысить цены на модели LADA. Это случится уже пятый раз с начала 2021 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров АВТОВАЗа.

Так, Granta Sedan с нынешних 531,9 тыс. рублей подорожает до 545,9 тыс. рублей, Vesta Sedan с 758,9 тыс. до 783,9 тыс. рублей, XRAY с 730,9 тыс. рублей до 761,9 тыс. рублей, Largus с 749,9 тыс. до 768,9 тыс. рублей, Niva Travel с 796,9 тыс. до 820,9 тыс. рублей, Niva Legend с 632,9 тыс. до 649,9 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года будет увеличена доплата за металлизированную окраску. Доплата за металлик для LADA Granta, Niva Travel и Niva Legend составит 11 тыс. рублей, для Vesta, XRAY и Largus – 15 тыс. рублей.

Между тем, ранее заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что для продаж LADA август и сентябрь будут сложным периодом, поскольку производство прерывается из-за дефицита электронных компонентов. По его словам, в настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года.

Напомним, на этой неделе АВТОВАЗ был вынужден остановить все линии на производственной площадке в Тольятти из-за недостатка электронных компонентов Bosch, пишет агентство «Интерфакс». Как сообщил Николя Мор, вероятность того, что завод возобновит работу на следующей неделе, высока, но, возможно, не на стандартной скорости конвейера. По его мнению, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3%против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ