7-летние автомобили за 500 тысяч: что можно купить на эти деньги?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по май 2021 года россияне стали обладателями 114 тысяч легковых автомобилей, пребывающих в возрасте 7 лет. Это составляет 5% от общего объема вторичного рынка в стране. Какие модели указанной возрастной категории можно приобрести, если у вас, к примеру, есть сумма в 500 тысяч рублей? В рамках подготовки справочника AUTOSTAT PRICE BOOK экспертами был составлен соответствующий список, причем в выборку попали только те автомобили, которые чаще всего встречаются в объявлениях.

1. LADA 2190 (седан Granta) Отечественный седан среди 7-летних машин стоимостью не более полумиллиона рублей в мае нынешнего года можно было приобрести в среднем за 300 тысяч. Впрочем, если вы нацелились именно на эту модель и готовы ради нее пожертвовать всю сумму (500 тыс. руб.), то можете рассчитывать и на «трехлетку». Что касается итогов рынка, то за 5 месяцев в России было куплено 5,3 тыс. седанов «Гранта» в возрасте 7 лет.

2. LADA 4x4 Трехдверный вазовский внедорожник, который сошел с конвейера 7 лет назад, в мае можно было купить в среднем за 338 тысяч рублей. И таких машин жители нашей страны с начала года приобрели в количестве 1,5 тыс. единиц. При этом, если вы хотите «Ниву» посвежее, то имеющихся денег хватит на 5-летнюю и даже 4-летнюю машину.

3. LADA 2170 (седан Priora) Чтобы стать обладателем именно такого автомобиля, вам хватит 360 тысяч рублей. Это средняя цена 7-летних седанов «Приора», которые попадались в майских объявлениях. И они по-прежнему популярны на вторичном рынке – за 5 месяцев их купили 2,8 тыс. жителей нашей страны.

4. Renault Logan Из иномарок в возрасте 7 лет и ценовой категории до 500 тысяч рублей в мае чаще всего на продажу выставляли седан Renault Logan. Средняя стоимость такой модели составила 415 тысяч рублей, а за период с января по май он разошелся тиражом в 2,7 тыс. экземпляров.

5. Chevrolet Niva Чуть дороже стоит 7-летняя Chevrolet Niva – ее можно купить в среднем за 426 тысяч рублей. При этом с начала 2021 года россияне стали обладателями почти 2 тысяч таких внедорожников.

6. Nissan Almera Практически столько же было куплено и 7-летних седанов Nissan Almera – 1,9 тыс. штук. А сама модель оказывается немного дороже – в мае ее средняя цена составляла 451 тысячу рублей.