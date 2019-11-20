AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом

PRICE BOOK содержит ценовую информацию о порядка 30 тысячах модификаций легковых автомобилей 2002-2019 годов выпуска. Всего, по состоянию на 2018 год представлено 95 марок, 1100 моделей.

Динамика цен - с января 2018 года. Обновление - ежемесячно 20 числа текущего месяца.

PRICE BOOK составлен на основе собственной системы оценки стоимости автомобиля с пробегом, разработанной аналитическим агентством АВТОСТАТ. Алгоритм расчета работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей с пробегом на трех интернет-площадках (auto.ru, drom.ru и avito.ru). Кроме того, алгоритм учитывает аналитику реальных данных о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров.

Сочетание большого объема данных, представленных на классифайдах и данных о реальных сделках, позволяет наиболее точно определить справедливую стоимость автомобиля с пробегом без его осмотра, но при этом накладывает ряд условных ограничений:

автомобиль не был в серьёзном ДТП и находится в хорошем техническом состоянии;

на автомобиле оригинальная краска, нет внешних повреждений и отсутствуют повреждения салона;

автомобиль никогда не сдавался в наём, не использовался для частного или коммерческого извоза.

Точная стоимость автомобиля может быть определена исключительно после визуального осмотра автомобиля и проведения диагностики специалистами

Еще одна особенность нового ценового справочника Autostat Price Book - отсутствие резких перепадов цен от месяца к месяцу, что случается, если смотреть только средние цены предложений на классифайдах. Это особенно заметно по редким моделям/модификациям автомобилей (объем данных по которым недостаточен для анализа). В данном случае специалисты аналитического агентства АВТОСТАТ моделируют справедливую цену, ориентируясь на более длинную выборку по времени, а также на цены аналогов по моделям/модификациям.

Формат: MS Excel (.xlsx)

Возможна интеграция по API

Стоимость:

1 месяц - 12 000 рублей

Годовая подписка - 120 000 рублей

Формат справочника по e-mail

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