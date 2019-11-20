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AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
PRICE BOOK содержит ценовую информацию о порядка 30 тысячах модификаций легковых автомобилей 2002-2019 годов выпуска. Всего, по состоянию на 2018 год представлено 95 марок, 1100 моделей.
Динамика цен - с января 2018 года. Обновление - ежемесячно 20 числа текущего месяца.
PRICE BOOK составлен на основе собственной системы оценки стоимости автомобиля с пробегом, разработанной аналитическим агентством АВТОСТАТ. Алгоритм расчета работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей с пробегом на трех интернет-площадках (auto.ru, drom.ru и avito.ru). Кроме того, алгоритм учитывает аналитику реальных данных о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров.
Сочетание большого объема данных, представленных на классифайдах и данных о реальных сделках, позволяет наиболее точно определить справедливую стоимость автомобиля с пробегом без его осмотра, но при этом накладывает ряд условных ограничений:
Точная стоимость автомобиля может быть определена исключительно после визуального осмотра автомобиля и проведения диагностики специалистами
Еще одна особенность нового ценового справочника Autostat Price Book - отсутствие резких перепадов цен от месяца к месяцу, что случается, если смотреть только средние цены предложений на классифайдах. Это особенно заметно по редким моделям/модификациям автомобилей (объем данных по которым недостаточен для анализа). В данном случае специалисты аналитического агентства АВТОСТАТ моделируют справедливую цену, ориентируясь на более длинную выборку по времени, а также на цены аналогов по моделям/модификациям.
Формат: MS Excel (.xlsx)
Возможна интеграция по API
Стоимость:
1 месяц - 12 000 рублей
Годовая подписка - 120 000 рублей
Формат справочника по e-mail
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