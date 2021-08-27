Автомобили снова подорожают с 1 сентября

Производители 1 сентября в очередной раз пересмотрят стоимость новых автомобилей в России. Некоторые компании уже объявили о традиционном сезонном повышении цен, другие же планируют переписать ценники по-тихому, не оповещая клиентов о грядущем подорожании. Однако дилеры почти всех брендов подтверждают ожидаемый рост цен и продолжение дефицита, пишет портал Autonews.ru.

По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, после 1 сентября от 80% автокомпаний стоит ожидать традиционного роста цен. «Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы – это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук», – объяснил эксперт.

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 886 тыс. рублей. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты агентства также выяснили, что средневзвешенная цена иномарки в отчетный период достигла 2 млн 246 тыс. рублей, увеличившись на 14,4%, а отечественного автомобиля – 782 тыс. рублей (+11,6%).

Между тем, цены на новые автомобили продолжают расти, несмотря на начавшееся в июле падение российского авторынка. Только за первую половину августа 2021 года специалисты «Цена Авто» зафиксировали появление новых прайсов на сайтах 16 марок, представленных на рынке России. При этом абсолютно все модели получили прибавку к стоимости, и ни одна не стала дешевле ни в одной из комплектаций.

Актуальные цены на новые автомобили в любой комплектации подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Бизнес Кар