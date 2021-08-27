Автомобили с пробегом в августе стали дороже на 5% | АВТОСТАТ

Автомобили с пробегом в августе стали дороже на 5%

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Автомобили с пробегом в августе стали дороже на 5%

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в России в августе 2021 года достигла 800 тыс. рублей. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета AUTOSTAT PRICE BOOK. Они отмечают, что по сравнению с июлем автомобили с пробегом в среднем подорожали на 5,1%, или 39 тыс. рублей.

Если же сравнивать августовский показатель средней цены с тем, который был в начале года, то с тех пор удорожание б/у машин составило 16,3%, или 112 тыс. рублей. Напомним, что в январе средняя цена автомобиля с пробегом в России была равна 688 тыс. рублей.

Еще более существенная разница образуется при ее сравнении с результатом годичной давности (в августе 2020 года) – за этот период цены на вторичном рынке в среднем выросли на 200 тыс. рублей, или на 33,3%.

Напомним, что ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили цену, по которой покупают подержанные машины в различных регионах РФ. Об этом (и не только) можно узнать из нашего нового отчета «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев». 

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

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