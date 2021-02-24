Тест-Драйв 7D: новая Skoda Octavia

Сначала ее показали в посольстве Чехии, потом на тест-драйве всех «Шкод» дали посидеть (не более того), в декабре начались продажи, а еще через месяц наконец случился тест для журналистов. Можно сказать – распаленных ожиданием… Скорее едем в наши семь измерений!

«Октавию» не нужно представлять, ведь за три поколения ее новейшей истории машину узнали и оценили по всей России. Тем более, что здесь ее и производят. А если вам не случалось еще ездить на самой популярной «Шкоде» — вызовите такси. С вероятностью не менее 50/50 приедет именно она, «Октавия». Как «Гольф», только больше. Чуть проще. Заметно дешевле. Практичнее. Короче, чехам удается держать последний бастион С-класса перед наступающими кроссоверами. Разве что корейцы немного помогают. Собственно, мы уже готовы подбирать конкурентов новой «Октавии», как того и требует процедура теста 7D, где мы оцениваем машину на фоне виртуальных соперников, близких по духу, цене, классу. Соответствует уровню – получит ноль, отклонения в лучшую и худшую сторону оценим плюсом или минусом в соответствующих категориях, представляющих собой типовые ситуации автомобильной жизни. Передо мной – лифтбек новейшего четвертого поколения, прямиком… нет, не из Млада-Болеслава, а из Нижнего Новгорода, где сваривают, красят, собирают «Октавии» для российского рынка. Мотор пока предлагают один, малолитражный но с очень солидным крутящим моментом и мощностью. Коробка – классический автомат с 8 ступенями («страшный» DSG предложат позже, для другого мотора). Комплектация – полный фарш, дополненный специями еще на пятую часть цены: от матричных фар до адаптивного круиз-контроля и розетки на 230В.

Кого позовем в соперники? В классе «С» остались только самые способные. И среди них самый заметный – «Киа-Сид», причем, оглядываясь на такси, возьмем кузов универсал. Благо, «Октавия» тоже не седан. И не хэтч. А так хоть будет некий паритет по емкости багажников. Похожий по характеристикам мотор здесь работает с роботом с двумя сцеплениями, который у корейцев называется DCT. На представлении новой «Октавии» нам говорили, что новая модель может конкурировать даже в D-сегменте. Злорадно вспоминаю этот эпизод и номинирую третьим соперником «Хендэ-Сонату». А что, мотор соответствующей мощности есть, опции «докупим», а остальное – сравним. Между прочим, из всех троих именно тестовая «Октавия» с учетом дополнительных пакетов вышла самой дорогой. Насколько оправдана такая цена? Покажут семь измерений.

После четырехглазой «Октавии» плюс за дизайн можно ставить любой «Шкоде», хотя и к той мы в конечном итоге привыкли. Новой поколение приятно светит мне в сумерках матричными фарами и приглашает к себе поближе. Сравнения с богемским хрусталем я оставлю маркетологам, а на простом языке отмечу, что «Октавию» сделали довольно строгой, современной и абсолютно узнаваемой – как и машины предыдущих поколений. Она, кстати, длиннее предшественника на 19 мм и шире на 15 мм.

Самое интересное – считать так называемые решения Simply Clever. Полупрозрачный скребок для льда и зонтик нас уже не удивят, а вот щетка для снега в нише в торце водительской двери – это нечто новое. Очень практично. Шторки сзади возможно заказать не только для боковых стекол, но и для заднего. На спинках передних сидений есть дополнительные карманы для смартфонов.

И вишенкой на торте выглядит крышка бачка стеклоомывающей жидкости, которая под вашими пальцами обретает форму воронки. Открывая бутылку одной рукой, прижимая парковочный талон специальным зажимом, переворачивая коврик в багажнике ты понимаешь – эти шкодовцы свою немалую фантазию направили в твою пользу. Приятно. И может, подобные фишки есть и у других фирм, но вот так подать их – это просто гениально. Пока ходим вокруг машины и рассматриваем ее внутри, подивлюсь смелости инженеров, которые оставили разъемы USB только С-типа. Джобс жив… «Ничего, все дилеры предложат переходники». Не проще было оставить хоть один старый (это еще как сказать) разъем?

Впрочем, это хорошо ложится в настрой этакого техногика, которому, кажется, адресована новая «Октавия». Две кнопки вместо милого и очень удобного круглого выключателя света. Слайдер вместо ручки громкости (просто гладкая панель с плюсом и минусом по краям. В мороз сработает?) Зашитые в меню настройки всего и вся. Чтобы сбросить показания борткомпьютера, пришлось читать инструкцию… При этом, правда, удобнейшие клавиши под 10-дюймовым монитором. Ба-а, а это что? Это не рычаг, это тумблер автомата! А потом поднимаешь голову, смотришь в зеркало и видишь заднюю панель, до которой поместятся два холодильника и вязанка дров. Ничего себе, техногик! «Октавию» оказалось очень интересно и познавательно рассматривать и пытаться классифицировать. Похоже, она правда такая одна. Воплощение оригинальной практичности заслуживает плюса? Разумеется!

После того, как мне удалось наконец найти рычажок круиз-контроля под рулем (не все включается через меню!), на трассе нам с «Октавией» стало совсем хорошо. И хотя ощущение «перемудрили» осталось в осадке, в главном характер машины остался правильным и узнаваемым. Как когда-то я проскакивал поворот к дому, чтобы прохватить еще три километра по пустой дороге и почувствовать, как липнет к ней вторая «Октавия», так и на четвертой мы поехали в сторону от загруженных трасс в поисках чего-то вроде серпантина. И нашли!

И если до него мне казалось, что в настройках шасси и мотора лучше вместо режима «Спорт» предусмотреть «Комфорт», то после нескольких напористо пройденных виражей я свою претензию снял. «Октавия» была и есть обладателем не просто «одного из», а лучшего шасси в классе. Несмотря на обычный «Мак-Ферсон» и балку сзади. Едет машинка очень хорошо, бодро отзываясь всеми своими 250 ньютоно-метрами и 8 передачами на педаль газа. Такого задорного и веселого хода у конкурентов еще поискать! Не просто из точки А в Б, а с характером, с породой поедем. Выскочив на ровную дорогу, я вновь задействовал всю автоматику и покатил в потоке, темп и такт которого автомобиль отслеживал сам – газом, тормозом и рулем. И первое ощущение, когда пришла пора отдавать машину – «не накатался». Ценное и редкое сегодня качество. Явный плюс — даже на фоне очень сильных конкурентов.

«Октавия» вполне уверенно везла нас по Анапе и окрестностям, где проходил тест, теряясь только на самых новых участках трассы А-290. Штатную навигацию хвалил и буду хвалить – не как замену, а дополнение к смартфону.

Одна из ярких фишек новой «Октавии», тумблер автомата, при всем удобстве заставила задуматься. А почему, чтобы машина поехала вперед, рычажок надо качнуть назад, и наоборот? При этом сам автомат нареканий никаких не вызывает, работает споро и четко.

Пока рано темнеет, тесты позволяют спокойно проверять свет – надо сказать, современные технологии, которые вырезают из светового потока встречный автомобиль, работают удивительно. Так что самые дорогие матричные фары себя оправдали – встречные водители нам не моргали ни разу, требуя переключаться. Отмечу лишь, что умные фары – каждая из 22 светодиодов – это опция за 75 тысяч рублей. Да, я тоже подумал, что справлюсь и с обычным «дальним». В целом в городском движении машина не обманула ожиданий, но и не удивила. Динамика, маневренность, обзор – все хорошо. На уровне класса. Счет прежний.

158 миллиметров дорожного просвета (чуть-чуть больше, чем у соперников) вроде бы не позволяют геройствовать вне дороги, но аккуратно съехать с асфальта на «Шкоде» можно. Впрочем, важнее будет более-менее уверенное и быстрое продвижение по дорогам – пусть негладким и неровным. Плотная и довольно жесткая «Октавия» хорошо держит удар, хотя и дает понять, что ее стихия все-таки хороший асфальт. Вне его неким подспорьем будет ассистент подъема в гору и электронная блокировка дифференциала XDS, хотя решающий фактор – все-таки опыт того, кто за рулем.

Вспоминаю свою первую «Октавию» и ее отважный заезд по полю будущего завода под Калугой. Это было самое большое внедорожное приключение – километр-два на фоне 60 тысяч других. Вот на такое соотношение легковые машины и рассчитаны.

В четвертом поколении машина прибавила десяточку к немалому и без того объему багажника. Теперь там 578 литров, а если сложить спинки задних сидений – получится 1533 л. Очень немало, что и позволяет нам с полным основанием сравнивать «Октавию» и с одноклассником-универсалом, и с более крупным седаном. А уж как оборудован грузовой отсек! И сетки, и ниши, и подпол, и невероятно удобные уголки на липучках, позволяющие надежно зафиксировать где угодно и что угодно. Правда, за многое придется доплатить…

Что касается пассажиров, то задним предстоит освоить обе двери, если они этого еще не сделали раньше. Ибо центральный туннель в «Октавии» традиционно высок, будучи рассчитан на полноприводную модификацию (в России нет и не будет) – перебираться внутри с одного места на другое неудобно. И сидеть, конечно, лучше вдвоем. И тогда и подогрев, и шторки, и возможные места для планшетов и карманы для смартфонов вам не придется делить, а просто использовать, к своему удовольствию.

Места для ног вполне достаточно, над головой – тоже, вход-выход не вызвал нареканий. Хорошо! Не зря «Октавия» — один из самых распространенных таксомоторов, причем не только у нас, но и по всей Европе. Вполне достойно выступила на фоне формально более козырных конкурентов. Минус туннеля гасим плюсом багажника, в целом – по-настоящему боевая ничья. Молодец!

Наконец-то у «Шкоды» с малолитражным турбомотором записан основным не 98-й, а 95-й бензин. Говорят, с ним расход побольше, но даже если так (по другим машинам я не замечал) – этот мизерный недостаток перекрывается доступностью топлива с октановым числом 95. И 92-й можно!

Бак здесь на 45 литров, так что при объявленном расходе, кажется, уедешь почти на 1000 км, но надо понимать, что такой умеренный аппетит достигается только в идеальных условиях. На практике по трассе автомобиль будет расходовать 6-7 л на 100 км, в зависимости от выбранного темпа. Все равно очень недурно, при нынешних ценах на бензин такая скромность в почете! Может, хотя бы в нынешнем поколении мы наконец раскусим прелести даунсайзинга и перестанем выбирать моторы попроще и пообъемнее? Впрочем, это еще вопрос надежности, конечно. Ее еще наверняка докажут, а вот преимущества в экономичности и тяговитости уже налицо. Кстати, и конкуренты не дремлют, у ближайшего мотор как раз похож. Так фиксируем здесь паритет и переходим к финальному раунду.

Пока «Октавия» доступна только со 150-сильным мотором и двумя коробками. За классический автомат ей говорят спасибо те, кто побаивается DSG. Хотя этот робот придет к нам уже весной вместе со 190-сильным двухлитровым мотором, а снизу ряд комплектаций дополнит хорошо известный 1,6-литровый мощностью 110 сил.

Нынешний прайс-лист включает три комплектации и шесть цен от 1 443 000 до 1 791 000 рублей. Пакеты и многочисленные отдельные опции по вашему желанию утяжелят выбор еще на несколько сотен тысяч целковых. Богатство и роскошь опций, во всех смыслах! Далеко не каждой марки на рынке (не то, что в классе) такой выбор. У большой «Сонаты» и цены базовые побольше, от 1 709 000 до 2 269 000 рублей. Два мотора и только автоматическая коробка. «Киа» предлагает еще и выбор и по кузовам, и два двигателя, и три коробки по цене от 1 364 000 до 1 879 000 рублей. В целом, если брать «симметричные» двигатели, «Шкода» обращает на себя внимание обилием возможных опций, за которые можно простить и высокие цены… Но похвалу отложим до того момента, когда и моторов будет больше, и, надеюсь, диапазон цен станет шире. А пока остаемся при своих.