Тест-Драйв 7D: Mazda CX-30

Одна из самых первых и, несомненно, самых ярких премьер года – сменившая «просто трешку» модель с индексом СХ-30 – становится и первой героиней семимерных тестов 2021 года.

700 километров, шесть с половиной часов пути, выезд из Москвы и старт в Санкт-Петербурге – формат тест-драйва новой «Мазды» был бы несколько монотонным, если бы не сама центральная фигура, новейшая модель СХ-30. С ней было совсем нескучно на ровном, скоростном шоссе с одной большой остановкой и парой небольших пауз. Представленная в самом конце прошлого года СХ-30 фактически пришла на смену очень недолго гостившей на нашем рынке «трешке». Даром, что построена на ее – самой современной – платформе, так еще и производится во Владивостоке (SKD, подобно СХ-5 и «шестерке»), что позволяет несколько успокоить цены. А главное – машина въезжает в модный сегмент кроссоверов, а ее старшая сестра играла в непопулярном у нас гольф-классе.

Помладше и поменьше модели СХ-5, машина, казалось бы, с ней и будет конкурировать. Тем более, что диапазон цен вроде как на это и намекает. Но, во-первых, самые популярные исполнения все-таки стоят очень по-разному. А во-вторых, вспомню ответ специалистов российской «Мазды» на вопрос «для кого она?»: для тех, кому не нужна довольно большая СХ-5. Принцип разумной достаточности новой машины оценим, подобрав ей виртуальных конкурентов согласно регламенту 7D. И на их фоне посмотрим, в чем она их превосходит (ставим плюс) или где отстает (минус).

Самые близкие по классу, технике и ценовому диапазону машины сыскались довольно легко. Компанию нашей максимально укомплектованной СХ-30 составят такие же богатые и полноприводные «Шкода» и «Ниссан» — новичок прошлого года и бессменный лидер класса. Сразу скажу, что в графе «Цена» указана базовая + максимальный пакет опций, при этом самая дорогая «Мазда» оказалась и лучше всех оснащенной, от люка (один тянет на 100 тысяч!) до адаптивного круиза… но об мы еще поговорим ниже, в соответствующих разделах. А сейчас – давайте знакомиться с ней лично!

Хотя, конечно, именно красный цвет у «Мазды» какой-то особенный, прямо глаз не оторвать. Но он и самый дорогой (33 тысячи), так что я неожиданно для себя нашел альтернативу в виде серого. К нему часто прилепляют определение «немаркий», я же вспомню классиков и назову его благородным мышиным. Благо, теперь автомобили такого окраса не теряются в сумерках, ведь те или иные световые приборы включены постоянно. Здесь фары, кстати, светодиодные – начиная с самой первой комплектации.

Будучи кроссовером, по силуэту «тридцатка» ближе, скорее, к хэтчбекам, с длинным капотом, короткой кормой и довольно низкой крышей. Геометрия это наблюдение подтверждает: машина ниже конкурентов и короче родственной «трёшки» на 65 мм. Но при этом характерный нос, фары, изгибы и линии всех поверхностей однозначно говорят – это «Мазда». Пожалуй, самая красивая из всех.

Это уже однозначный плюс в этой категории, тем более весомый, что внутреннее содержание его подтверждает. Удобно, уютно, всё на своих местах, оборудования выше крыши (это я про люк опять) и единственное, к чему лично у меня есть претензия – сочетание черной и коричневой отделки передней панели. Вариант – черный и темно-синий. В остальном – всё, как должно быть в «Мазде». Без лишнего авангардизма, но и не слишком строго. Золотая середина между Францией и Германией. В эту середину и ставлю обещанный плюс.

СХ-30 оснащают только двухлитровым мотором, а вот коробок предлагают две: механику для младшей комплектации и автомат, который сочетается как с полным, так и с передним приводом. У нас дорогая версия с 6-ступенчатым автоматом, который поначалу с преувеличенной услужливостью сбрасывает пару передач вниз при каждом разгоне.

Я еду по М-11, выставив 112 км/ч и среднюю дистанцию на адаптивном круиз-контроле, постепенно опережения становятся редкими, левый ряд почти всегда свободен, а если его и занимают ненадолго — не понукаемый водителем автомобиль набирает ход без лишней суеты. Явно автомат привык к моему размеренному стилю! Конечно, самые современные агрегаты сегодня обладают восемью, а то и девятью ступенями ради большей экономичности и, отчасти, плавности, но и этот не вызывает нареканий. Когда надо ускориться ради опережения (а сзади накатывает какой-то торопыга), давлю газ – и «Мазда» легко и непринужденно набирает и 130, и 140 км/ч.

В тестовой машине есть система, следящая за полосами разметки и подруливающая в поворотах. На трассе штука полезная и работающая даже на зимней дороге, в том числе в сумерках. Но важно помнить: и адаптивный круиз, и подруливание – помогают вам, но не заменяют. Руки на руле, ноги у педалей! Постепенно штатная навигация опять становится редкостью, уступая место подключенным смартфонам. «Мазда», в отличие от некоторых конкурентов, предлагает собственный навигатор, который, кстати, прекрасно знает трассу «Нева» и даже знаки и камеры, на ней установленные. 55 тысяч рублей – дороговато, но ведь в дальней дороге полезно всегда (независимо от 4g и батарейки) знать, где находишься и сколько осталось до пункта назначения! Шесть с половиной часов в знакомстве с новой машиной пролетели незаметно, спина не устала, стекла не потели, и даже замерзшие после мойки форсунки на поводках «дворников» не испортили настроения. При минус 15 на трассе довольно (но не совсем) чисто. Кстати, радары и датчики круиз-контроля и прочих полуавтоматических систем на полдороге сказали было, что «потеряли обзор», но после остановки вернули работоспособность и в итоге все 700 км честно трудились. Не заметил, как долетел от МКАДа до КАДа. Лучший показатель хорошего качества машины и дороги. Ставлю машине плюс – за качественный и количественный показатель маршрута.

Забавно, как окружающие реагируют на новую «Мазду». Анфас она хороша, но удивления не вызывает, напоминая СХ-5. А потом, сбоку, «пятерка» неожиданно быстро заканчивается кормой хэтчбека, являя свежий и динамичный силуэт. Народ (кто понимает) удивляется нам вслед.

В городе никаких проблем нет ни с маневренностью, ни с динамикой. В Питере любят устроить перестроение в 100 метрах от светофора, так вот СХ-30 такие указания навигатора реализует лихо, благо на снежной каше полный привод очень помогает.

Климат, вход-выход, обзор – не то чтобы идеально, но вполне на уровне конкурентов. Например, из современного кузова не очень-то хорошо видно вбок-назад – но тут помогут камеры кругового обзора. Не забывайте их очищать! В целом в этой категории фиксирую равенство с конкурентами. Счет прежний.

Конечно, формула 4х4 помогает решить задачку проходимости, хотя здесь (и не только здесь) главная функция 4WD – красивая и точная управляемость, благо, система G-Vectoring Control Plus входит в базовое оснащение всех комплектаций. Эта штука позволяет не просто точно пройти поворот, но и потом не мести хвостом, а сразу встать на траекторию. Звучит мудрено, но в самом деле работает! Но нас сейчас интересует колея, снег, проходимость и дорожный просвет. Он как раз посередине между конкурентами, 180 мм. Ни много ни мало, а в самый раз. Можете доплатить за хорошую защиту силового агрегата (не только от брызг), если собираетесь часто покидать асфальт.

Пишу эти строки и смотрю за окно, во двор, где после очередного снегопада застревают легковушки. И завидую полноприводным кроссоверам, что бы там не говорили их оппоненты. Причем всем, и «маздам», и «шкодам», и «ниссанам», которые одинаково хороши (а не одинаково плохи) в этой категории теста 7D. Пока без новых плюсов и минусов.

Пассажирам в «Мазде» не слишком просторно, сзади я бы не поехал в Питер втроем, да и двоим здесь, скажем так, плотненько. Тем более, что дальняя поездка предполагает какой-никакой багаж, а под него СХ-30 предлагает всего-то 295 литров – заметно, точнее, на треть меньше, чем соперники. И электрифицированная пятая дверь не спасает положение, хотя безусловно добавляет удобства.

Главное же, на что я всегда обращаю внимание с тех пор, как дети выросли из своих кресел и бустеров – это обогрев. Увы, задние сиденья не станут теплыми ни за какие коврижки, опять-таки в отличие от конкурентов, где такая опция доступна.

Возможно, она появится позже, а пока машине за 2 миллиона с лишним я ставлю минус. Да, она в первую очередь для двоих, и задние сиденья на это намекают… но я с формулой 2+2 не согласен. Не брать же «пятерку» только чтобы согреться сзади! Ставлю СХ-30 минус – первый в этом тесте.

Еще на старте я включил адаптивный круиз-контроль на 112 км/ч и так добрался до Санкт-Петербурга, уходя с режима только на 50-километровом обходе Твери, где скорость ограничена 90 км/ч и есть семь населенных пунктов. Ну и, разумеется, опережая грузовики, периодически давил на газ, набирая ненадолго до 130 км/ч.

Итоговый расход на почти 700-киломерровом пути вы видите на фото. 7,8 л/100 км – конечно, больше, чем августовский показатель на «Каптюре», но мы с «Маздой» ехали по влажному покрытию, временами под снегом, до и за бортом было от минус 19 до минус 5. Поэтому считаю расход нормальным, хотя без дозаправки не обошлось: на полдороге нас приняла гостеприимная красно-белая АЗС. Теоретически бака хватает при таких условиях на 615 км – нормальный показатель, на уровне класса.

Конечно, в этом конкретном тесте «Мазда» оказалась самой дорогой, особенно из-за пакета дополнительного оборудования под 400 тысяч. Но прежде чем огорчаться дороговизне богато упакованной машины, давайте сравним диапазоны цен. СХ-30 стоит от 1 650 000 до 2 154 000 рублей (один мотор, две коробки, два типа привода. Кстати, полный дороже переднего на 100 тысяч).

«Карок» предлагают от 1 424 000 до 1 938 000 рублей (два мотора, передний и полный привод, коробок три). «Кашкай» — от 1 413 000 до 2 026 000 рублей (всего по два). Можно еще сравнить с «Тойотой», чтобы убедиться – цены не так уж сильно отличаются. На стороне «Мазды» еще абсолютная новизна. Это достоинство не навсегда, но надеюсь, со временем оно сменится большей доступностью и большим числом исполнений. Поэтому в последнем раунде счет не меняется – время подсчитать все плюсы и минусы.