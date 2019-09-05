Тест-Драйв 7D: Haval F7

Он действительно герой, как говорит Алексей Чадов в телерекламе? Тогда нужно пройти очередное испытание – наш фирменный тест формата 7D.

Как минимум, у нового «Хавейла» есть уже одна заслуга – самый яркий среди китайских машин рекламный ролик. Под стать ему и сама машина: многообещающая, красивая, отчаянно синяя. Доверяй, но проверяй – решили мы и взяли автомобиль на тест. Увы, он оказался серым… но все равно очень симпатичным.

Чтобы проверить остальные его качества, подберем конкурентов и проведем по ним среднюю линию. Оценивая «Хавейл» в семи категориях, поставим ему плюсы или минусы… а может, обойдемся нулями? Подробно с регламентом 7D можно ознакомиться здесь, а сейчас перед нами тестовый автомобиль в максимальной комплектации, самым мощным (из двух) мотором о 190 «лошадях», полным приводом и ценой в неслабые 1 819 000 рублей. «Хавейл-F7» — кроссовер, занимающий промежуточное положение между классами C и D. Побольше «Спортиджа» и RAV4, но меньше «Санта Фе» и «Туарега». Впрочем, в классе С найдутся переростки ему под стать.

Неспроста внешне я для себя обозначал китайца как «похожего на «Мазду», а некоторые технические решение заставили вспомнить шкодовское «Просто гениально». Понимаю, что сейчас выдал F7 большой аванс, но постараюсь его позже объяснить, а пока знакомьтесь с конкурентами, близкими по технике, размерам, мощности и классу. А чтобы попасть в ценовой сегмент «Хавейла», возьмем не максимальные комплектации японской и чешской машин, а чуть попроще. Благо, что с такими моторами они все равно получаются весьма щедрыми.

Первыми этот комплимент – «похож на «Мазду» — высказали дети, увидев во дворе новый автомобиль. И это, действительно, высокая оценка дизайнеров и стилистов китайской компании: с такими марками, в таком сегменте их прежде не ровняли. А сейчас – почему бы и нет? Острая кромка капота, многоугольник решетки со 192 ячейками (не считал, поверил релизу), интересные фары. Правда, при втором и третьем взгляде корма кажется несколько тяжеловесной, а силуэт как будто незавершенным… чего же не хватает?

Не знаю, может быть, с появлением купе F7x вопрос уйдет, а пока дизайн оцениваю как очень, очень хороший для китайской компании и просто как добротный – если иметь в виду европейский или японский уровень. Нового слова китайцы не сказали, но уже существующее повторили чисто. Заглянем внутрь. Симпатичная панель, приятный салон, и по дизайну, и по материалам. Правда, коллеги, тестировавшие F7 в более теплое время, жаловались на очень потный кожзам сидений (вентиляции не предусмотрено); хорошо, что в двух младших комплектациях кресла обиты тканью.

А теперь – внеочередной выпуск рубрики «Удивительное – рядом». Водительское сиденье, даром что снабжено электрическими регулировками (кстати, мне хотелось его поставить еще чуть повыше), почему-то лишено валика поясничного подпора. Который давно стал нормой в этом классе. Слева от руля один из переключателей заведует корректором фар. При том, что они… светодиодные! Досталось от младших комплектаций? Порт USB спрятан на первом этаже двухуровневой центральной консоли. У правой щиколотки. Обыскался, поверив инструкции: «слева от дополнительной приборной панели»! Зато – и это гениально! – второй порт размещен у салонного зеркала, в корпусе датчиков дождя и света. Использующие видеорегистратор – оценят.

Кожаный (ну, ок, искусственно-кожаный) салон, огромное окно в крыше, 190-сильный мотор – и при этом климат-контроль на одну общую зону. Кстати, управление им, как и подогревом сидений, спрятано в сенсорном экране. Спорное решение, особенно учитывая наступающие холода. На машинах, продающихся в Китае, я видел дублирующую ручку управления, что-то вроде центрального переключателя на консоли между сиденьями. Здесь же вместо нее заглушка… Короче говоря, при общем высоком, соответствующем именитым конкурентам уровне, F7 оставляет вопросы. Главный такой: это максимальная комплектация (судя по мотору и приводу), которой чего-то не хватает? Или очень средняя (судя по оборудованию), которой щедро отсыпали лошадиных сил? Итог же первого раунда таков. Сравнение с соперниками (даже в простых исполнениях) не приносит победы. Но и не ведет к поражению! Счет пока по нулям. И еще. Вдумайтесь, китайский «Хавейл» (вы давно знаете эту марку?) не уступил «Мазде» и «Шкоде». Браво!

Спасибо за адаптивный круиз-контроль, который положен этой комплектации уже «в базе»! С ним даже в будний день поездка по МКАД превращается в прогулку. Правда, с заданной минимальной дистанцией перед вами легко будут встраиваться торопыги, пользуясь довольно большим зазором. Простим! Тем более, на свободе мы их легко щелкнем, пользуясь перевесом в мощности и динамике.

Робот с двумя сцеплениями а-ля DSG и мощный 190-сильный мотор, казалось бы, должны всегда уносить F7 как пушинку. Однако иногда возникает ощущение легкой задержки, как будто силовой агрегат запинается в раздумье – переключаться вниз или дать полный газ? Особенность легко лечится режимом «Спорт», хотя казалось бы, и без него машинка должна бежать легко и быстро. Противовес – режим «Эко» — включается почему-то отдельной кнопкой и по идее, должен экономить топливо. Еще можно поиграть лепестками передач под рулем – видимо, в Китае они еще не вышли из моды. Бодрый, веселый ход «Хавейла» по трассе, по большому счету, напрягал лишь шумом от колесных арок. Но тут уж ничего не попишешь – машину заранее переобули в шипованные «Кумхо». Кстати, на них же спишу и довольно охотное скольжение в поворотах. Система стабилизации позволяла его почувствовать, и лишь потом вмешивалась – несколько позже, чем я ожидал, но в безопасных границах. И чтобы вы понимали – скорость входа в поворот была неразумно высокой, трасса закрытой, а цель экспериментальной. В общем, все работает, но требует небольшой привычки. В целом, учитывая достойную динамику (с поправкой на «Спорт») и, главное, полезнейший адаптивный круиз-контроль, ставлю F7 плюс на фоне конкурентов. У них это устройство если и есть, только на заказ и за доплату. Надо же, «Хавейл» уже ведет!

Самостоятельно парковаться «Хавейл» не умеет (помощник предлагается у «Кодиака»), зато оснащен четырьмя камерами по кругу и парктроником, так что в принципе загнать машину в тесное пространство, а потом уехать оттуда – не проблема.

Главное, знать, куда ехать. Ибо своего навигатора у F7 нет, как и у многих его китайских товарищей: цепляйте к мультимедиа свой смартфон и пользуйтесь его картами. Не самое удобное решение, на мой взгляд. «Хавейл» умеет светить за поворот (сигнал дает вращение руля или «поворотник») и вообще фарами может только похвастать: светодиоды, яркий свет, четкая граница. Вот только почему ручной корректор? Что же касается обычной городской езды – ничего неожиданного автомобиль не преподносит. Ну, разве что возможность посмотреть сквозь стеклянную крышу. Это, конечно, не заслуживает плюса, но ведь и значимых минусов до сих пор нет. Соперники как будто спрашивают: а это точно китайский автомобиль?

Кнопки 4WD Lock вы у «Хавейла» не найдете. Я даже, не заглянув в инструкцию, полез под машину искать приводы задних колес. Нашел. По современной моде, автомобиль предлагает режимы «песок», «снег», «грязь», причем выбирать вы их будете малозаметной кнопкой в ряду других на центральной консоли. Хороший намек на то, что функционал этот – не из основных.

F7 всегда немного полноприводный: благодаря преднатягу муфты назад отправляется до 10% крутящего момента. А в сложных условиях автоматика изменит это соотношение до равного. Под мотором у F7 только скромный пластиковый брызговик. Я определил это, постучав по нему… как и то, что грязи «Хавейл» не особо боится, судя по высыпавшейся кучке земли. Да, готов покинуть асфальт, будет грести от него и к нему всеми четырьмя, но особо не увлекайтесь, бездорожье для него не стихия, а нечастое приключение. Тем более, что просвет – заявлено 190 мм – все-таки маловат. Очень безобидный бордюр, аккуратно пущенный между колесами, вызвал протестующий скрежет из-под машины.

Отметим, что «хавейлы» в отличие от ряда своих земляков, продаются и в моно-, и в полноприводном исполнении, причем во всех комплектациях. Так что если плохие дороги вам совсем не грозят, можете сэкономить 80 тысяч рублей, выбрав машину 4×2. А с полным приводом можно ехать посмелее. Так же, как конкуренты. Счет прежний.

Вот когда сказываются размеры, чуть большие, чем в среднем по классу! Во втором ряду «Хавейла» сидеть не просторно, а очень просторно. Чему порадуются задние пассажиры? Подлокотнику. Регулируемым спинкам. Подогреву сидений. И конечно, портам USB. И пожалуй, еще ровному полу – никакого трансмиссионного туннеля нет и в помине.

А чему огорчатся? Разве что кожзаму сидений. Но об этом мы уже говорили. И грузу хорошо. 723 литра для багажа, если сложить задние спинки, превращаются в полтора кубометра. Двухметровые неширокие коробки легко вошли в F7, оставив еще место и водителю, и пассажиру.

А что вы хотите, некоторые в этом сегменте могут брать на борт семерых, так что пятерым-то уж всяко места хватит, как и багажу. Смотря на оборудование машины и на ее ценник, удивлюсь, что не предусмотрен электропривод пятой двери. Ну, хотя бы за доплату, а? В целом плюсы простора и минус кнопки уравновешены: и этот раунд «Хавейл» заканчивает с прежним счетом.

Я проехал уже около 100 км, а стрелочка уровня топлива упорно показывала бак, наполненный с горкой. Только за трехзначным рубежом она тронулась и, надо сказать, довольно резво пошла влево. Расход топлива производитель нескромно не заявляет, так что мне ничего не оставалось, как отправиться в путь, чтобы снять показания борткомпьютера. Пробег не менее 100 км, средняя скорость не менее 80 км/ч – на таком режиме у нас измерены уже два десятка машин.

Увы, меня подвел МКАД с его неожиданной (хорошо, что короткой) пробкой в 6 часов утра. Скорость составила лишь 78 км/ч, но все же примем такую погрешность. Расход — 8,5 л/100 км. Результат не плохой, но и далеко не отличный. Например, «Кодиак» в таких условиях выехал из восьми литров. Но в целом – не против ожиданий. На полном 56-литровом баке можно дотянуть до Питера. Бензин, кстати, только 95-й: а как вы хотели, мотор современный, высокофорсированный.

«Семерку» предлагают в трех комплектациях, с двумя моторами и двумя типами привода. Причем все это сочетается друг с другом без каких-либо пропусков: хочешь мощный мотор, передний привод и тканевый салон? Да пожалуйста, 1 млн 549 тысяч – и поезжай. Полный же диапазон цен – от 1,449 до 1,819 млн. По нему видно, что «бедной» даже самую простую комплектацию не назовешь. Но и считать «богатой» самую дорогую язык не поворачивается. Впрочем, чтобы не повторять первую главку, давайте сравним цены наших конкурентов.

А соперники-то стоят больше 2 миллионов! 10% цены сходу предлагает сэкономить китайский «Хавейл». Правда, при этом мы несколько потеряем в уровне оснащения (однозонный климат тому лучший пример). А если посмотреть дорогие исполнения «Мазды» (от 1,6 до 2,5 млн) и «Шкоды» (от 1,5 до 2,2 млн плюс опции на миллион) — они куда круче… То есть чуда вновь не произошло: когда новая марка, откуда бы она не была, выходит на уровень именитых одноклассников – и цена ее тоже приближается к ним. Добавлю, что «Хавейл» за последнее время здорово прибавил в развитии дилерской сети (прошлый тест закончился минусом именно из-за этого недостатка, а теперь на сайте семь десятков продавцов); теперь еще остается догнать с ТО: сегодня периодичность 10 тысяч километров выглядит архаизмом или перестраховкой.

Открытым пока остается вопрос с перепродажей и вытекающий из него вопрос доверия к марке в целом. Впрочем, это тема отдельного теста, куда более многомерного, чем наш 7D… Ну, и давайте подводить итог. Всегдашний китайский плюс за самый дешевый автомобиль в классе я ставить не буду. Ибо да, он стоит меньше, но меньше и предлагает. Вот появится комплектация «Премиум+» — тогда посмотрим. А пока рыночные достоинства и недостатки уравновешивают друг друга.

Так что и в этой категории соперники остаются при своих.