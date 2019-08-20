Тест-Драйв 7D: Chery Tiggo 7

Семейство «Тигго» китайской марки «Чери» приросло моделью со счастливым индексом 7. Посмотрим, принесет ли семерка удачу в нашем семимерном фирменном тесте.

Семерка больше четверки, но меньше пятерки. К этой нелинейной математике придется привыкать, изучая модельный ряд «Чери» в поисках места для нового автомобиля. Сама компания называет его тигром (один из тестовых автомобилей даже оклеили в полоску, но из-за ДТП он мне не достался, к сожалению), а главное – флагманом среди «Тигго». Ну, что же, если верить прайс-листу, это действительно так, «Тигго 7» самый дорогой среди собратьев. Самый – это от 1,2 до 1,37 млн руб. Как и все прочие «Чери» на нашем рынке, новичок переднеприводный. На нашем тесте – машина в максимальной комплектации «Элит», с двухлитровым мотором мощностью 122 силы. Подобрать конкурентов (а тест 7D подразумевает сравнение с машинами, близкими по цене, размерам и технике) оказалось, как ни странно, совсем непросто. Они либо меньше, как «Крета» и «Каптюр», либо мощнее и дороже – примером послужат «Тусан» и «Спортидж». Да, вроде бы все ниши плотно заняты, а тем не менее, даже среди кроссоверов есть зазор, в который и прицелился седьмой «Тигго». Но не он один, при внимательном исследовании рынка обнаружились машины, которые и размером, и ценой попадают в этот же подкласс. Да какие! Это новейшая «Аркана» — пусть она и покрупнее внешне, по всем остальным параметрам подходит. И «Кашкай», который всегда выступал между классами. Важно отметить, что в отличие от тестового «Чери», его соперники представлены здесь отнюдь не в максимальных комплектациях.

* включая доплаты за металлик, музыкальную систему, подогрев задних сидений и т.д.

** включая доплату за металлик Определяя по соперникам средний уровень в сегменте, будем в семи категориях-ситуациях ставить «Тигго 7» плюсы, если он его превосходит, минусы, если не дотягивает, и нули, если соответствует. Таков регламент теста 7D.

Симпатичная машина. Китайцы уже некоторое время не грешат повторами и заимствованиями, а создают свои, надо сказать, довольно симпатичные формы. Впрочем, в данном случае «китайцы» — лишь обозначение территории, а что касается людей – на «Чери» давно уже работают специалисты самых разных национальностей.

У машины в самом деле красивые глаза, которыми она умеет стрелять в повороты (в темноте подсвечиваются боковые зоны), а из не очень нужных, но приятных фишек отмечу проекцию названия на асфальт. Неожиданно для машины такого ценового сегмента! И, конечно, спасибо за двухзонный климат-контроль.

Внутри все аккуратно и достойно, но на центральной консоли удивила заметная ухватистая рукоятка. Ею очень хотелось регулировать громкость музыки, но увы – ручка намертво, монолитно закреплена. Может, в иных версиях она управляет трансмиссией, подключает полный привод, а у нас оставлена просто как заглушка? (На фото для примера приведена версия с «механикой»).

Ну, и заодно отмечу, что так и не смог побороться с проигрывателем музыки: треки с флешки шли то подряд, то вразнобой, то через один. Владелец, наверное, разберется, а мне времени тест-драйва для этого не хватило.

Главное же вот что. Несмотря на невероятно сильных соперников, красивых, стильных, необычных, я не ставлю в этой главке, когда мы исследуем машину на месте, минус. До плюса пока не дотянули, но для «Чери» эта ничья – все равно что победа. Привлекательная машина, со спокойной, но небезынтересной внешностью.

Все три машины с вариаторами, а значит, обладают некими общими особенностями. Например, их субъективно воспринимаешь как довольно вялые, тугие. Ведь при наборе скорости мотор тянет одну заунывную ноту, а вариатор, меняя передаточное отношение, разгоняет машину. Вот этот монотонный звук создает ощущение, что разгон слабый. Он и в самом деле отнюдь не гоночный, но все же и не такой уж скромный. Смотря с чем сравнивать…

Так вот, если наш «Тигго 7» с его двухлитровым двигателем сравнивать с малолитражными конкурентами – на трассе, при разгонах и обгонах он выигрывает. Темп совсем не захватывает дух, но все же 12,4 секунды до сотни – не самый плохой показатель. У «Арканы», например, 15,2 с – и в том, и в другом случае данные производителя. Конечно, от современного мотора объемом два литра ждешь большей мощности и момента, чем у «Черри», но и полученных величин достаточно для выигрыша у одноклассников. Тем более, что и современной электроникой, и помощниками машина оснащена. Я полдороги проделал на круиз-контроле… Ему бы, конечно, надо иметь индикацию точной заданной скорости, но это уже мелочи. Короче говоря, по абсолютным показателям «Чери» совсем не чемпион. Но сравнение с одноклассниками, совсем не быстрыми с данными моторами, приносит ему победу. Первый плюс в копилке «Тигго 7».

В городе динамические качества не столь критичны, и «Чери» уверенно держится в плотном потоке, вместе с сотней соседей перемещаясь от одного светофора к другому. Правая нога постоянно кочует между педалями, и в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что им хорошо бы стоять подальше. А то подошва временами задевает сразу обе. И фирменный коврик имеет неудачное рифление, пятка на нем застревает. Впрочем, это можно списать на конкретную обувь, да и коврики бывают разные, так что пометку сделаем, но балл снижать не будем. У «Тигго 7» есть функция, которая вначале показалась забавной, а затем приелась, так что ее главным достоинством я счел возможное отключение через меню на 9-дюймовом центральном экране. Дело в том, что с включением поворотника и до 20 км/ч активируется круговой обзор, и на монитор выводится вся красота из-под машины. На бездорожье это, может, полезно, а на перекрестке, тем более ночном, неприятно отвлекает. Зато на том же перекрестке автомобиль подсветит зону вперед-вбок, причем и справа, и слева.

Даже у самого дорогого «Тигго» нет штатной навигации – компания давно уже предлагает подключать к автомобилю смартфон и пользоваться картами «Гугл» или «Эппл». В некоторых случаях возможна полная проекция экрана смартфона на центральный дисплей машины. Незначительные плюсы гасят несущественные минусы. А в целом парковка, маневрирование, обзор, все эти важные в городских условиях параметры, не выводят «Тигго» в лидеры, но, что важно, и не записывают в аутсайдеры. Все на приемлемом, современном уровне. Счет прежний.

Пусть не введет вас в заблуждение модное слово кроссовер: помните, что «Тигго 7» переднеприводный автомобиль, у которого из средств повысить проходимость – только кнопка отключения ESP. Да, просвет здесь неплох, 190 мм. Столько же было у… «Калины». Защита под двигателем – только от пыли и брызг, тонкий пластик. В общем, это уровень легкового автомобиля, не более того. Впрочем, в данном случае конкуренты тоже 4х2, а просвет хоть и побольше, существенной роли не сыграет. Осенний разбитый проселок – не для этих машин.

Зато на грейдере, ровной грунтовке или, скажем, разбитом асфальте все хорошо. Что-то постукивает сзади, погромыхивет в багажнике, но столб пыли позади и стрелка на 80 км/ч говорят: наш автомобиль! «Тигго» не уступает балл, даже покинув асфальт. Другое дело, что если вам нужна действительно высокая проходимость, за ней (читай, за полным приводом) надо отправляться к конкурентам. Но это мы отметим в седьмой главке, а пока, при сравнении моноприводных машин – паритет.

Конечно, более крупная «Аркана» в этой категории представляется явным фаворитом, но не будем торопиться. Ее покатая крыша и невысокий багажник дают конкурентам возможность отыграться. И «Тигго» ею пользуется: по ширине и длине его салон обычен, зато по высоте потолка он после француза приятно удивляет. Багажник не самый большой, 414 литров сегодня далеко не рекорд, но и не самый маленький. Вот если бы китайцам расстараться и предложить подвижное заднее сиденье… Но его можно только сложить, и тогда багажу достанутся все 1100 л.

Двум задним пассажирам предлагается двухступенчатый подогрев сидений, и – маленькая приятная фишка – функция «авто» на электрических стеклоподъемниках. Одно касание, и стекло уехало на полный ход вверх или вниз.

Итог этого раунда: и по уровню оснащения, и по простору – вновь примерное соответствие современному уровню. Счет прежний.

Проехав 160 километров за два часа по трассе М-3 «Украина» (включая 20 км медленной местной дорожки), фиксирую по бортовому компьютеру средний расход топлива. 8,1 л/100 км – могло быть и поменьше, но видимо, при другом моторе. Два литра рабочего объема сказываются и на динамике, и на экономичности. 57-литрового бака при таком режиме хватит примерно на 700 км.

Минуса «Тигго 7» счастливо избегает благодаря 92-му бензину. Именно он – основной для автомобиля. Что же, немного сэкономим и тем самым уравняем расходы. Вновь ничья.

Время изучать прайсы и подводить итоги. В гамме «Тигго 7» всего три комплектации: «Спорт» с полуторалитровым 152-сильным турбомотором и механикой и «Лакшери» с «Элитом», оснащенные 2-литровыми 122-сильными двигателями и вариаторами. Цены, вроде бы, неплохие – от 1,2 до 1,37 миллионов рублей – но гамма уж больно узкая. Почему нельзя сочетать мощный мотор и автоматическую трансмиссию? Почему нет полного привода? Наконец, почему было не дефорсировать турбомотор, снизив мощность до более приемлемых с налоговой точки зрения 149 сил?

Посмотрите на конкурентов: моторов у них тоже два, но сколько вариантов и по оборудованию, и по трансмиссии! И по цене, кстати. Увы, если вам хочется чего-то более-менее интересного, придется от китайцев идти к соседям… И еще не факт, что вы сильно переплатите. Учитывая такой узкий подход, ставлю «Тигго» минус, в надежде, что российское представительство его рано или поздно исправит.

Chery Tiggo 7 – получает один плюс, один минус и итоговый нулевой счет. Будь он европейцем или японцем, я бы сделал вывод: гордиться нечем. А для китайской марки это неплохой результат, который оценят те, кому долго ждать «Аркану» или дорого содержать «Кашкай»…