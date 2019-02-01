Тест-Драйв 7D: Volvo XC40

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Еще месяц ему предстоит носить титул «Автомобиля года». 4 марта в Женеве объявят следующего короля, а пока познакомимся с машиной, которую назвали лучшей ведущие европейские эксперты. Было это почти ровно год назад…

Напомню, шведы долго запрягали, а потом быстро поехали, разразившись целой россыпью премьер после голодных «нулевых». Новый партнер и собственник из Поднебесной, очевидно, сделал сколь крупное, столь и удачное вложение: нынешние «вольво» хороши, как на подбор… Впрочем, не будем раздавать авансы – пусть очередная свежая машина покажет себя на нашем фирменном семимерном тест-драйве. Мир хочет кроссоверы, и производители, даже ранее не замеченные в любви к полноприводным автомобилям, отвечают новинками. Впрочем, шведы, как одни из авторов концепции кроссоверов (а что такое, по-вашему, кросс-кантри?), были изначально ближе многих конкурентов к конечной цели. Появление новых моделей гаммы ХС было только вопросом времени – и вот перед нами младший из кроссоверов, компактный (или класса С) автомобиль с индексом 40. Несмотря на то, что шведы в последнее время охладели к дизелям, и в дальнейшем не планируют развивать такие моторы, я все же попросил на тест машину D4: тяга плюс экономичность равно оптимум для 4х4, а фирма, может, еще и передумает.

Комплектация R-дизайн это не только яркие и характерные элементы оформления, в нашем случае это еще внушительный список опций… добавивший с стартовым трем миллионам еще 500 тысяч. Впрочем, сразу скажу, что в этом классе все автомобили имеют свойство довольно далеко уходить от начальной цены.

Примеры – среди конкурентов, которых мы согласно регламенту 7D подбираем среди одноклассников, близких по цене и технике. Дизельные кроссоверы охотно предлагают БМВ и «Ягуар» — их и берем в нашу премиальную тройку. Все машины новые, все двухлитровые, все… впрочем, остальные общие и похожие черты есть в таблице. Некий перевес шведа по цене объясняется самым богатым оснащением – я уже говорил, при желании можно далеко уйти от первоначальной суммы, которая для всех троих в выбранном схожем исполнении машин будет примерно равна красивому числу: 3 000 000.

Большие колеса, довольно длинный капот, двуцветная окраска – очень привлекательный облик, давно меня так не провожали взглядами. Явный кроссовер, при этом в силуэте я нахожу что-то от родстера.

Возможно, именно яркий и немного нарочитый R-дизайн вкупе с красным цветом заставил меня поначалу отнести XC40 к машинам для девочек. Едва ли корректные шведские стилисты ставили себе задачу дать кроссоверу пол (или род), и я тоже на следующий день сказал себе: какого черта, почему, если красивый – сразу не мужской?!

Здорово, когда при такой внешности интерьер нисколько не разочаровывает. Находке в виде вертикального экрана на центральной консоли уже несколько лет, а смотрится по-прежнему авангардно. Ручки, дефлекторы и прочее хвалить не буду, но отмечу такую приятную мелочь, как щели для пластиковых карт слева под рулем. Не потеряешь скидку на топливо!

Вопрос, почему дверь с сенсорным замком иногда отпирается только со второго раза, спишу на холод и снег, хотя к двукратным воздействиям мы еще вернемся. А пока отметим этот автомобиль первым плюсом. Даже на фоне более чем сильных соперников шведу нашлось чем порадовать.

Стартуя на ХС40, чувствуешь, что его дизель работает без дураков, разгоняя увесистую машинку. Легко, как пушинка, играючи – не про него. Основательно, надежно, солидно – вот как набирают ход и мотор, и машина. Это не создает проблем ни при обгоне, ни при ускорении с места – скорее, добавляет веса… ну, хорошо, не нравится вес – прибавьте этот рокоток и эту тягу к собственному достоинству. Короче, поначалу можно подумать, что ты за рулем старшей модели – то ли «шестидесятки», то ли и вовсе «девяностого».

Адаптивный круиз-контроль имеет продвинутый режим «Пилот Ассист» — когда и скорость, и дистанцию, и полосу движения берет под контроль автоматика (от «пробки» до 130 км/ч). Только помните, она вас ненадолго подменяет, отвлекаться и убирать руки с баранки нельзя! Тем более, что зимой собственно подруливания выходят несколько нервными – то ли из-за неважно видимой разметки, то ли из-за снежной кашицы на асфальте. Однажды поздним вечером я замкнул МКАД в таком почти автоматическом режиме. Интересно. Иногда тревожно. И в любом случае хорошо для подстраховки и еще очень рано для полноценной замены живого водителя. Собственно, сейчас такие режимы не редкость и похожими способностями обладают многие автомобили и этого класса, и даже боле доступные. Некое своеобразие у ХС40 на трассе есть, а вот значимых преимуществ я не нашел; недостатков тоже. Высокий, современный, конкурентный уровень. В этом раунде – по нулям.

Уже к исходу первого маршрута – из конца в конец города – я понял, почему мой предшественник, настраивая под себя автомобиль (а «Вольво» позволяет сохранить свой профиль, причем не одному водителю), выбрал не только положение кресла, зеркал, микроклимат и подогрев руля, но и режим Dynamic для силового агрегата. С ним у ХС40 появляется и легкость, и некая лихость. Нет, это все равно не спортивный снаряд, но немножко пошалить и поактивнее разгоняться (а также покрасивее поворачивать на снегу) позволяет. В городе может быть полезно: я в итоге освоил обычный комфортный режим, но иногда… Джойстик восьмиступенчатого автомата не имеет фиксированных положений, его надо качнуть из нейтрали, причем почему-то дважды. Поначалу думал – что-то сломалось, потом привык.

Камера заднего вида, да с таким монитором – это прекрасная помощь при парковке, наверное… поскольку чтобы она работала, приходится совсем не по-премиальному идти к объективу с тряпкой. При том, что в Скандинавии тоже используют реагенты – почему не придумать, как очищать камеру или прятать? Конечно, есть режим автопарковки. Попробовал, чтобы убедиться: человек быстрее и иногда точнее.

Понравилось, с какой скоростью машина прогревается и освобождается от наледи: происхождение обязывает! Повторю здесь вывод предыдущей категории: своеобразие есть, и это уже хорошо. А плюсы и минусы пока приберегу.

Когда я научился (см. предыдущий раздел) немножко боком выезжать на пустой и занесенный снегом проспект, то подумал, что не грех устроить «сороковому» небольшой экзамен на проходимость. Колея, местами довольно глубокая и снежная, в нечищеном дворе; немного неглубокой целины; парковка в сугроб. Дорожный просвет у «Вольво», не в пример многим современным кроссоверам, объявлен солидный — 211 мм. Внедорожный режим в настройках трансмиссии, а точнее, электроники, присутствует и позволяет немного буксовать. Всё, дальнейшее зависит скорее от вашего благоразумия. Пожалеем красивые (и дорогие!) бамперы и поедем аккуратно! Но уверенно: автомобиль играючи выполнил все упражнения, и в итоге, отфыркиваясь дизелем, красиво выбрался из сугроба. Молодец, вот здесь скандинавское происхождение чувствуется: снега не боится. Надеюсь, летнего бездорожья (в разумных пределах) тоже. В общем, молодец: в этой категории любитель снега получает заслуженный плюс.

Для чемоданов и вообще для поклажи здесь предусмотрено максимальное удобство. 460 л – не самый большой объем, но для багажа четверых пассажиров будет вполне достаточно. Тем более, длинномеры можно частично пустить в салон, используя лючок за подлокотником (правда, открыть его можно почему-то только из багажника). Гениальный пол в отсеке можно частично сложить, образовав дополнительный ограничитель для груза. А с другой стороны найдутся удобнейшие крючки для небольших пакетов (кстати, еще один есть в бардачке – можно откинуть его и получить крепление для легкой сумки).

В общем, грузу хорошо… а вот у пассажиров есть претензии. Во-первых, в узком проеме задних дверей застреваешь тем самым широким у многих местом. Понимаю, что компоновка, что небольшой автомобиль, но все же – тесновато, неудобно на входе-выходе. К собственно сиденьям претензий нет. Во-вторых, кнопки обогрева задних сидений спрятаны так глубоко внизу, что в темноте я их нашел только с фонариком. Хотя само наличие обогрева, разумеется, приветствую. Вот так выходит: в этой категории хотелось сначала поставить плюс, потом минус, потом опять достоинства уравновесили недостатки. Счет в раунде вновь – по нулям. Или… автору пора худеть?

Проехать минимум 100 км со средней скоростью не менее 80 км/ч (но и не намного более) и спросить у борткомпьютера, сколько израсходовано топлива – такую задачку мы стараемся решать со всеми тестовыми машинами. «Вольво» показал себя просто отлично – полуночный МКАД принес результат в 6,2 л/100 км. Полного бака (54 л) хватит от Москвы до финской границы…

Средний расход за весь тест, включая пробки, снегопад и прочие радости, составил 8,6 литра на сотню. Могу предположить, что с бензиновым двигателем было бы 10-11 литров. Так что в сравнении типов моторов дизель заслуживает максимальной похвалы. Впрочем, это ведь относится не только к шведскому автомобилю: и немцы, и британцы предлагают отлично экономить с аналогичными двухлитровыми моторами. Так что порадуемся за тех, кто выбирает дизель, и поедем дальше, к финалу.

Рыночное предложение «Вольво-ХС40» формируют четыре двигателя – два бензиновых 190 и 249 л.с., два дизеля 150 и 190 л.с.; два типа привода – полный и передний, доступный с младшим дизелем; четыре комплектации – итого в базовом прайс-листе 19 позиций, которые можно бессчетно увеличивать с помощью дополнительного оборудования. Поиграйте в конфигуратор на сайте, очень увлекает. Кстати, о палитре кузовов – конечно, это всегда будет универсал, но вот окрасить его можно в семь базовых цветов, да еще выбрать контрастную крышу, белую или черную. В общем, гамма «сорокового» по-настоящему премиальная, в смысле широкая.

Что касается цены – диапазон шведа от 2,2 до 3,1 миллиона рублей без учета опций, которые легко добавят 10-20%. Это вполне согласуется с конкурентами, классом и понятиями престижа. Ведь определенную часть цены «Вольво» мы платим именно за это…