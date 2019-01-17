Тест-Драйв 7D: LADA Vesta Exclusive

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Эта машина стала чемпионом продаж в 2018-м: свыше 100 тысяч разошлись по России и окрестностям. Неудивительно, что на первый семимерный тест-драйв в новом году мы пригласили именно ее: выясним, чем так полюбилась «Лада-Веста» потребителям.

Напомню, что «Веста» стартовала осенью 2015 года, и сразу пошла в народ семимильными шагами, прибавляя с каждым годом по трети, а то и половине продаж: ежегодный 100-тысячный рубеж покорен в итоге в минувшем декабре. Автомобиль прибавлял и качественно: моторы, коробки, кузова, модификации «Кросс» и «Спорт», так что в итоге семья «Весты» самая большая по всем параметрам. На нашем тесте – седан (совпадает с выбором большинства) с мотором 1,8 л/122 л.с. (примерно четверть всего объема) и 5-ступенчатой механикой. Комплектация «Эксклюзив» самим названием намекает, что она не самая массовая, зато позволяет оценить максимум дополнительных устройств. И вообще, давайте стремиться к лучшему! Увы, в данном случае – и дорогому, тестовый автомобиль стоит 844 400 рублей, не считая плюса за любую небелую краску. Подберем ему пару, точнее – пару соперников, максимально близких по классу, имиджу, технике, цене, и по регламенту 7D в сравнении с ними будем ставить «Весте» плюсы и минусы в семи различных категориях. Тем самым определим, в чем она лучше конкурентов, в чем – на уровне, а может, где-то и не дотягивает.

Недавно обновленный «Логан» представляется достойным спарринг-партнером: размер, мощность, имидж, оборудование весьма похожи… а вот и первая неожиданность! Француз в максимальной комплектации «Стиль» (тольяттинской, заметим, сборки) дешевле: даже доплаты за ЭРУ-ГЛОНАСС и навигацию, вынесенные в отдельную позицию прайса, не позволяют добить до «Весты». Однако!

Все три года, пока «Веста» шла к вершине продаж, рядом присутствовал (а то и опережал) седан «Киа-Рио»: его и приглашаем третьим соперником. Чтобы более-менее совпасть с ценой, выберем среднюю комплектацию «Комфорт», а по мотору и габаритам паритет получился сам собой. Подробности рассмотрим ниже, а пока – вот они, соперники, в таблице перед вами. Хороши? Сейчас узнаем!

Вот даже прежде того, как мы обойдем машину по кругу и порадуемся ладной фигуре (это не каламбур), заметим следующее: среди представленных соперников только у «Весты» есть подогрев задних сидений и трехступенчатый - передних; камера заднего вида; датчики света и дождя. Правда, нет обогрева руля, доступного на «Киа». Но салон при минус 15 так хорошо прогревается, а стекла быстро освобождаются от снега и наледи, что про руль как-то не вспоминаешь. А если вам греют душу цифры, запомните, что у «Лады» самое большое сердце, на 200 кубиков превышающее конкурентов. …Мой хороший друг, увидев «Весту», немедленно потребовал ключи: «Тыщу лет не сидел в наших машинах». И был приятно удивлен: «Смотри-ка, тут кожа!» На самом деле это алькантара и кожа с приставкой «эко», а еще есть всякие приятные мелочи, например, диодная подсветка интерьера, зон выхода у дверей и т.д.

Что касается внешности, то сам по себе факт, что наш седан точно не хуже французского и корейского, а в чем-то даже и симпатичнее, не должен удивлять: в России всегда умели делать красивые вещи. Пусть даже руками и головой иностранцев. Правда, предшественница «Весты» сумела поколебать это мнение, но все-таки – приятно! Подытожим: приятная снаружи и богатая внутри, «Веста» зарабатывает свой первый плюс. В очень большой степени именно он сказывается на покупке, ведь машина должна сначала понравиться внешне, а потом привлечь внутренне. В общем, пока все логично, на стоянке «Ладу» есть за что полюбить… вернее, предпочесть.

До сих пор помню слова коллеги про первую опробованную «Весту»: зверь-машина! Действительно, резвый моторчик 1,6 л/106 л.с. так охотно уносил автомобиль с места, так радостно разгонял его, что приходилось внимательно следить за знаками – как бы не нарушить Правила. Понятно, что с появлением мотора 1,8 л мы ждали еще большего – однако новый агрегат оказался куда более ровным и спокойным по характеру. Может, свою роль сыграли и передаточные числа трансмиссии, но в целом «Веста» развивает большую скорость и разгоняется хотя и бодро, но без огонька.

Поймите правильно: если не ждать слишком многого, на загородной трасе, в том числе скоростной, вам всегда хватит и тяги, и отзывчивости мотора, а следовательно, и обгоны и прочие маневры будут легкими и безопасными. Не «Феррари», нет, но ехать вполне удобно. Я бы сказал, у «Весты» крейсерская скорость 110 км/ч – еще не страшно, уже довольно быстро. И уверенно. Можно ли быстрее? Да, конечно. Но шум и расход топлива будут вас напрягать, а некоторое ерзанье по дороге потребует собранности. Подытожим: поедете на «Весте» в путешествие – не столкнетесь с неожиданностями. Фиксируем достойный результат, на уровне конкурентов. Счет прежний.

На самом деле, кнопка у нее на посередине передней панели – та, что отключает электронную систему контроля устойчивости ESC (другие называют ее ESP – сути не меняет). Но за все дни, что я ездил на «Весте» по улицам, в том числе заснеженным и обледенелым, она мне ни разу не понадобилась. Порог срабатывания стабилизации довольно поздний, и при интенсивном разгоне колеса успевают пробуксовать, а на повороте чуть-чуть поскользнуться, прежде чем заморгает желтая лампа и электроника начнет осаживать машину. Надежно, но без перестраховки. Поначалу удивляешься, потом привыкаешь, потом начинает нравиться. После, вернувшись к своему автомобилю, некоторое время удивляешься строгости другой системы… Хотел добром оценить мультимедиа – и потерпел неудачу. От неудобной низкой крутилки громкости до слишком подробного и оттого тесного экрана, от навигации «Сити-гид» (не критикую, просто отмечаю: не моё!) до индикации подключенного телефона: ничто, что называется, не легло. А, вот: картинка с камеры заднего вида четкая и хорошая… пока машина чистая.

В городе довольно интенсивно работаешь рычагом коробки, и мне иногда мешал подлокотник, столь удобный при езде по шоссе. Поднял – и нет проблем, а еще лучше, чтобы была регулировка положения. Увы, не предусмотрено. Обзор, вход-выход, маневренность – без замечаний, а отмеченных выше мелочей не достает на отрицательную оценку. Обойдемся без минусов, а плюсы поищем в других категориях. Благо, они совсем рядом.

Сейчас, когда я пишу это предложение, вечер, и машине предстоит еще одна ночь под начинающимся снегом. Но я уже не буду переживать, что не приготовил лопату. Мы с «Вестой» умеем выезжать из сугроба без посторонней помощи! Неплохой мотор, механическая коробка, зимние шины, 178 мм дорожного просвета и поздно срабатывающая ESC – вот и все составляющие наших ежедневных успехов, когда мы пулей выскакивали из, казалось бы, снежного плена. Конкуренты ближе к земле («Логан» на 6 мм, «Рио» на все 18 мм) и, я бы сказал, осторожнее, и в дисциплине «зимний нечищеный двор» «Лада» кладет их на лопатки.

Кстати, раз уж речь о снегопаде – как же хорошо, когда дверной разъём проходит по боковине, а не по крыше. Посмотрите, как очищают от снега «Логан», и поймете, о чем я. Отличная для «просто седана» проходимость и в целом терпимость к ухабам и кочкам приносят «Весте» еще один плюс. Уже второй в общем зачете.

Вы никогда не скажете, глядя на все три машины снаружи, у кого самый большой багажник. 510 литров «Логана» - это на 30 литров больше, чем у двух других. Правда, объем – не единственный показатель, есть еще удобство погрузки, практичность формы… С этим у «Весты» все в порядке, к моему большому удивлению, в отсек поместились даже две немалые надувные ватрушки.

Под полом – 15-дюймовая запаска (обычное колесо, а не докатку, применили из соображений экономии – на самом деле узенькая времянка сложная и дорогая) и органайзер для всяких мелочей. И, как обычно, самый что ни на есть российский автомобиль не предлагает надежного крепления для самой что ни на есть российской принадлежности – 5-литровой баклажки незамерзающей жидкости. Поучитесь у корейцев, что ли (автор с грустью смотрит в багажник «Рио»). Мои пассажиры (а большинство поездок мы совершали втроем) очень хорошо оценили подогрев задних сидений, а все вместе мы порадовались трем подголовникам, полноценным ремням и – вот здорово, есть куда поставить стаканы с колой! – среднему подлокотнику, опускающемуся из спинки заднего сиденья. Еще бы малую малость, и было бы совсем отлично: я имею в виду лючок в багажник. А так он близок, но для лыж не используешь…

Вы заметили, что в этой категории мы говорим не о минусах, а об отсутствующих плюсах? Недостатков нет, но и значимых достоинств перед конкурентами мы не обнаружили. Здесь мог быть плюс, но увы: упустили. А жаль.

Поздним-поздним вечером я выехал на МКАД, чтобы замерить расход топлива: стараюсь прогонять тестовые машины примерно в одном режиме, который подразумевает пробег от 100 км, среднюю скорость не менее 80 км/ч и езду в потоке. Пока ехал до кольца, скорость составила 52, а расход 14,5 л/100 км. Но свободный МКАД и круиз-контроль, выставленный на 107 км/ч, быстро все исправили. Итог вполне укладывается в картину прочих замеров: я получил 6,8 л/100 км при средних 83 км/ч. Учитывая разрешенный 92-й бензин – очень недурно. Результат аккурат между бензиновым чемпионом «Сандеро» и «Вестой-Кросс».

За время всего теста расход составил 8,4 литра на сотню – это поездки по свободной новогодней Москве и окрестностям. Тоже совсем не против ожиданий. Хороший результат, на уровне класса. То есть счет не меняется.

Давайте попробуем посчитать, сколько модификаций и исполнений «Весты» доступны сейчас покупателям. Седан - это два мотора, две коробки (есть робот АМТ, очень похорошевший после модернизации, клянусь!), четыре комплектации и столько же пакетов - итого в заводском прайсе 22 позиции от 615 до 869 тысяч рублей. А есть еще универсал, два «Кросса», газовая машина и 140-сильная спортивная версия, которая вот-вот выйдет на рынок. Отличная гамма, шире, казалось бы, не бывает, но… Но большинство конкурирующих корейских моделей продаются с классическими автоматами, а у «Весты» - хороший, но все же робот. И еще одно «но». Я все время возвращался мыслями к цене аналогов – понимаю, что «Веста» лучше оснащена, но видимо, стереотип «российское значит дешевое» слишком прочно в меня въелся. То есть аргумент - «зато она недорогая» - в отношении данной «Весты» не работает, есть предложения подешевле. Наверное, поэтому самой массовой машиной среди них стал седан с мотором 1,6 л – я бы и сам выбрал его в исполнении «Комфорт», где нет ничего лишнего, только необходимое, а цена ниже тестовой эксклюзивной «Весты» на 175 тысяч.

В общем, привычного плюса за лучшую цену наша «Веста» не получает. Наверное, это закономерно – достойная соперница французу и корейцу, красивая и хорошо оснащенная, и должна стоить соответственно. Два плюса просто так не заработаешь… И цену их мы в конце укажем не только в рублях, но и во… владельцах. Это и будет общим выводом тест-драйва в семи измерениях.