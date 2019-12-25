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25 декабря 2019, 11:40
В открытой базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился документ с изображениями седана Nissan Sentra нового поколения. Не исключено, что автомобиль, представленный на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в ноябре, впоследствии может добраться и до России.
23 июля 2018, 10:00
Агентство «АВТОСТАТ» провело исследование сроков владения легковыми автомобилями, которые сменили своих хозяев в 2017 году. Согласно результатам исследования, средний срок владения автомобилем может заметно отличаться в зависимости от сегмента и марки автомобиля.
16 ноября 2017, 08:56
Российские дилеры Nissan завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder. Информацию о прекращении продаж сайту Wroom.ru подтвердили в пресс-службе компании, отметив, что теперь Nissan фокусирует свое внимание в России на производимых в Санкт-Петербурге кроссоверах Qashqai, X-Trail и Murano.
11 августа 2017, 13:56
Компания Nissan подвела первые результаты участия в новых государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». За две недели реализации программ официальные дилеры марок Nissan и Datsun в России получили 284 заявки на новые автомобили, 15% из них уже выданы клиентам. Остальные клиенты должны получить свои автомобили в самое ближайшее время.
2 июня 2017, 15:57
Завод «ЛАДА Ижевск» в мае не выпускал автомобили Nissan и не получал новых заказов на их производство. Более того, представители фирмы Nissan, которые прежде постоянно работали при заводе, покинули Ижевск, что может свидетельствовать о сворачивании проекта Tiida/Sentra в России.
14 марта 2017, 13:09
На автозаводе «LADA Ижевск» в марте 2017 года возобновилось производство седана Nissan Sentra, рассказал газете «Ведомости» представитель Nissan. Модель не выпускалась в январе – феврале. Приостановку ее производства представитель объяснял тем, что «текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед».
13 марта 2017, 08:56
В январе 2017 года на автозаводе «Lada Ижевск» (входит в группу «АВТОВАЗ») не было выпущено ни одного седана гольф-класса Nissan Sentra, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
21 декабря 2015, 09:00
Компания Nissan в связи с падением рынка новых автомобилей в России приостановила выпуск хэтчбека С-класса Nissan Tiida и сократила производство седана С-класса Nissan Sentra на Ижевском автозаводе в Ижевске. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Nissan, отметив, что компания не собирается отказываться от выпуска Tiida и Sentra. По его словам, производство Tiida будет возобновлено в Ижевске, когда стабилизируется ситуация на рынке.
25 ноября 2015, 10:58
Компания Nissan разработала специальные кредитные условия на автомобили Sentra и Tiida: 4,9% на 3 года. Предложение действует с 1 ноября в рамках собственной программы кредитования Nissan Finance.
9 апреля 2015, 13:56
Российские дилеры Nissan по итогам I квартала 2015 года реализовали 27183 автомобиля – на 40,6% меньше, чем годом ранее. При этом рыночная доля Nissan в отчетный период составила 7,1% против 7,6% годом ранее. В рамках программы утилизации Nissan было продано более 2,5 тысяч автомобилей.
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