АВТОСТАТ | Nissan запатентовал в России седан Sentra нового поколения

Nissan запатентовал в России седан Sentra нового поколения

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Nissan запатентовал в России седан Sentra нового поколения

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В открытой базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился документ с изображениями седана Nissan Sentra нового поколения. Не исключено, что автомобиль, представленный на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в ноябре, впоследствии может добраться и до России.

Как пишет портал Autonews.ru, во внешности новинки угадывается сходство с более крупными седанами Nissan Altima и Maxima, а также с кроссоверами Kicks и X-Trail. Что касается салона, то теперь между спидометром и тахометром появился 7-дюймовый цветной дисплей, на который выводится дополнительная полезная информация. Главным изменением в технической части седана стала задняя независимая подвеска, пришедшая на смену прежней торсионной балке.

На рынке США новая Sentra предлагается с 2,0-литровым мотором, который заменил прежний силовой агрегат объемом 1,8 литра. Двигатель, работающий в паре с вариатором, развивает 151 л.с. и 197 Нм крутящего момента.

Напомним, в России прежний седан Nissan Sentra продавался до середины 2017 года, пока его производство не было прекращено в связи с низким спросом. В настоящее время Nissan представлен на российском рынке пятью моделями: кроссоверами Terrano, Qashqai, Murano и X-Trail, а также спорткаром GT-R.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Nissan реализовали 56619 автомобилей Nissan, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,6%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи в январе-ноябре увеличились на 6% и составили 21749 штук. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки nissan nissan sentra

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