Антон Чуйкин: Audi Q3 - добавьте цвета

На российский рынок выходит новое поколение кроссовера Q3. Встречаем цветами и ждем продолжения! Это не каламбур, не банальность, а простой факт: новый кроссовер стал заметно ярче, потому что обзавелся новым цветом кузова, оранжевым. То есть, новых колеров два, второй тоже красивый, но… серый. Впрочем, допускаю, что именно его будут покупать больше других из-за всеобщей любви к черно-белой гамме.

Существующие красный, синий, новый оранжевый – я все-таки рекомендую присмотреться именно к этим вариантам из 11 базовых. Будьте яркими! Тем более, что автомобиль и внутри готов вам ответить тем же. 30 (тридцать!) вариантов фоновой подсветки приятно оживят привычно-строгий, по-немецки сдержанный салон. Игрушка, конечно, но кто сказал, что мы уже выросли?

Начало отличное. Продолжением мог бы стать рассказ об «эр-эске» с 400-сильным мотором, но пока ее в Россию не поставляют. Поэтому давайте успокоимся и подробнее познакомимся с самым обычным автомобилем класса кросссовер: 150 сил, передний привод, «автомат». Если, конечно, считать, что «Ауди» — это обычный автомобиль…

Кстати, сразу скажу, что полноприводная версия опоздывает лишь чуть-чуть: машины уже доступны для заказа, приедут в самом начале нового года и за дополнительные 300 тысяч рублей предложат вам не только еще два ведущих колеса, но и дополнительные 30 «лошадей» и 600 кубиков рабочего объема. А наш тестовый вариант – это начальные 2,25 млн рублей и еще ряд опций, составляющих «стартовую редакцию» и увеличивающих цену до 2,37 миллиона целковых. ЧТОБЫ ЕХАТЬ… Всего-то 1,4 л – недавно такой мотор считался несерьезным, но когда он выдает 150 сил и отличную ровную тягу (крутящий момент максимален в диапазоне 1500-3500 об/мин), о большом литраже уже не тоскуешь. Характер нового Q3 именно что ровный – вы не вскопаете асфальт на старте, но и не сдадитесь на волю конкурентов. Тем более, большинство машин этого класса, размера и цены не отличаются зверской мощностью. Практичность, экономия, экология – три кита современных кроссоверов.

Замечательная цифровая панель приборов, когда кажется, что карта местности подстелена прямо под спидометр и тахометр, позволяет воочию видеть, как литры и силы превращаются в километры пройденного пути. Все-таки такая навигация – это, пожалуй, лучше решение на сегодня.

Мне стало не хватать консерватизма. Вроде, автопроизводители более чем осторожно относятся к модным штучкам и берегут классические решения, но вот и в «ку-третьем» центральный переключатель света – круглый, слева от руля – отправлен в отставку. Теперь вместо три кнопки. Модно? Да. Удобно? Ну, мне прежний выключатель казался в этом отношении лучше.

Хотя в целом «Ауди» всегда вызывает ощущение, что машину делали именно для тебя. И Q3 – не исключение. Разгон, маневры, торможение – ничего неожиданного или огорчительного. Кому-то покажется, что машина должна быть энергичнее. Не спорю, пусть будет и такой, более мощный вариант – собственно, он уже в пути, с двухлитровым мотором. Кстати, наш Q3 ведь кроссовер, давайте же съедем с асфальта! Только аккуратно, просвет здесь всего 140 мм, правда, есть переключатель режимов движения, который позволит двум колесам немного буксовать, а машине — более уверенно чувствовать себя на плохой дороге. Но именно – на дороге, а не на раскисшем поле. Это тот кроссовер, у которого главное – не высокая проходимость, а универсальный, удобный кузов. Собственно, за это большинство таких машин и покупают. …И ЧТОБЫ ВОЗИТЬ По сравнению с предшественником автомобиль стал крупнее - плюс 97 мм в длину. Более того, он обогнал всех конкурентов, и это самым положительным образом сказалось на салоне и на багажнике. Втроем сзади садиться не советую – центральный тоннель весьма высок, даром что в нашем конкретном случае в нем нет кардана. Но ноги среднему пассажиру все равно девать будет некуда. Зато вдвоем - полный порядок! Отдельно похвалю удобство входа-выхода: арка колеса практически не мешает, покидаешь салон с достоинством.

Задние сиденья двигаются на 150 мм, но даже будучи сдвинуты вперед, не очень стесняют пассажиров. А в самом просторной конфигурации салона можно и сзади сидеть нога на ногу, по крайней мере, людям средних пропорций. Собственно, эта подвижность заднего ряда решающим образом сказывается не на салоне, а на багажнике. Его объем с немалых 530 литров вырастает до гигантских 675 – и при этом машина все еще остается 4-5-местной! Если же вовсе пожертвовать вторым рядом, то можно увезти все полтора кубометра. Не знаю, насколько это пригодится владельцу машины за два с четвертью миллиона, но ведь запас карман не тянет.

Замечательно умно и удобно организован сам багажный отсек. Сеточки-крючочки это уже привычно, а вот то, что пол можно переставить вниз примерно на 100 мм, выигрывая место или организуя практичный подвал, – прекрасно. И главное, полке багажника нашлось замечательно удобное место здесь же, в подполе. Возникнет нужда отвезти что-то громоздкое – не придется устраивать ее в ногах пассажиров или тащить домой. Хотите пример чего-то громоздкого? Пожалуйста - детская коляска на больших колесах: сложил ее и поставил (не положил!) в багажный отсек.

Вдоволь наигравшись с багажником и сиденьями, возвращаюсь за руль. И пусть эмоций само по себе движение дает меньше, чем взгляд на машину снаружи, или изучение салона внутри, зато дальний путь проходит как-то незаметно. Ррраз – и вы уже у цели. Как ехалось во время тест-драйва? Серьезно, как на любом «Ауди». И нескучно, как на Q3.