2. Характеристика зарядной инфраструктуры в РФ 2.1. Количество зарядных станций по всей стране 2.2. Количество электромобилей на 1 зарядную станцию 2.3. Распределение зарядных станций по регионам 2.4. Типы коннекторов 3. Востребованность зарядных станций 3.1. По дням недели и времени суток 3.2. По длительности зарядных сессий 3.3. Загруженность станций 3.4. Популярность коннекторов 3.5. Популярность времени начала зарядки 4. Тарифы по регионам 4.1. Тарифы по регионам на медленную и быструю зарядку

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и платформа 2Chargers представляют вашему вниманию аналитический обзор «Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России».

Сегодня на фоне роста парка электромобилей все более насущным является вопрос зарядки их батарей. Зарядная инфраструктура в России постоянно растет и развивается. С помощью данных, собранных 2Chargers, мы отслеживаем эти многочисленные изменения, чтобы предоставить вам самую актуальную статистику зарядки электромобилей.

В обзоре представлены данные агентства «АВТОСТАТ» о парке электромобилей, результаты опроса владельцев электромобилей, а также данные 2Chargers по зарядной инфраструктуре в России.

Опрос владельцев электромобилей был проведен в октябре 2023 года на платформе 2Chargers, общий размер выборки более 700 результативных интервью.