|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
1. Парк электрокаров и плагин-гибридов в РФ
2. Характеристика зарядной инфраструктуры в РФ
2.1. Количество зарядных станций по всей стране
2.2. Количество электромобилей на 1 зарядную станцию
2.3. Распределение зарядных станций по регионам
2.4. Типы коннекторов
3. Востребованность зарядных станций
3.1. По дням недели и времени суток
3.2. По длительности зарядных сессий
3.3. Загруженность станций
3.4. Популярность коннекторов
3.5. Популярность времени начала зарядки
4. Тарифы по регионам
4.1. Тарифы по регионам на медленную и быструю зарядку
5. Результаты опроса автовладельцев по зарядке электромобилей
5.1. Портрет участников опроса
5.2. Особенности эксплуатации электромобиля
5.3. Зарядка электромобиля дома
5.4. Зарядка электромобиля на работе
5.5. Использование публичных сетей зарядных станций
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и платформа 2Chargers представляют вашему вниманию аналитический обзор «Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России».
Сегодня на фоне роста парка электромобилей все более насущным является вопрос зарядки их батарей. Зарядная инфраструктура в России постоянно растет и развивается. С помощью данных, собранных 2Chargers, мы отслеживаем эти многочисленные изменения, чтобы предоставить вам самую актуальную статистику зарядки электромобилей.
В обзоре представлены данные агентства «АВТОСТАТ» о парке электромобилей, результаты опроса владельцев электромобилей, а также данные 2Chargers по зарядной инфраструктуре в России.
Опрос владельцев электромобилей был проведен в октябре 2023 года на платформе 2Chargers, общий размер выборки более 700 результативных интервью.
© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.