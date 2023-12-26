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Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России

Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России

Дата выхода: 26.12.23
Формат: PPT, 26 стр.
148 500 руб.
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и платформа 2Chargers представляют вашему вниманию аналитический обзор «Зарядная инфраструктура легковых электромобилей в России».

Сегодня на фоне роста парка электромобилей все более насущным является вопрос зарядки их батарей. Зарядная инфраструктура в России постоянно растет и развивается. С помощью данных, собранных 2Chargers, мы отслеживаем эти многочисленные изменения, чтобы предоставить вам самую актуальную статистику зарядки электромобилей.

В обзоре представлены данные агентства «АВТОСТАТ» о парке электромобилей, результаты опроса владельцев электромобилей, а также данные 2Chargers по зарядной инфраструктуре в России.

Опрос владельцев электромобилей был проведен в октябре 2023 года на платформе 2Chargers, общий размер выборки более 700 результативных интервью.

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