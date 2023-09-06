Электрокары и гибриды в России | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Электрокары и гибриды в России

Электрокары и гибриды в России

Дата выхода: 06.09.23
Формат: PDF, 35 стр.
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию очередной маркетинговый отчет «Электрокары и гибриды в России». Различные аспекты этой темы на автомобильном рынке РФ продолжают вызывать все больший интерес. Подтверждающим это обстоятельством являются кратный рост рынка новых электрокаров и подключаемых гибридов в текущем году и динамика их продаж на вторичном рынке. Конечно, уровень реализации электромобилей в нашей стране все еще остается незначительным, но спрос на них неуклонно растет, а модельный ряд продолжает расширяться.

В мировой практике структура статистики рынков электромобилей включает в себя всю реализацию автомобилей с подзарядкой от сети, то есть аккумуляторных BEV и подключаемых гибридов PHEV. Поэтому в нашем отчете мы постарались осветить большинство вопросов, связанных именно с этими видами «зеленых» автомобилей на существующем российском рынке.

По состоянию на 1 июля 2023 года парк электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) в России составил 32,7 тысячи экземпляров или 0,07% от всего парка легковых автомобилей (45,74 млн машин). Еще мы рассмотрели возрастную структуру парка, его марочный и модельный составы, а также распределение «зеленых» машин по регионам. И провели оценку инфраструктуры для обслуживания парка.

В отчете также проведен анализ рынков новых и подержанных электрокаров и подключаемых гибридов. Кроме динамики продаж, в этих разделах приведена детализация марочного и модельного составов и рассмотрена региональная структура первичного и вторичного рынков.

Наши сотрудники провели интервью с представителями автопроизводителей и ведущих дилеров. Думаем, что для вас будут интересны мнения экспертов о перспективах электромобилей в России. Еще в отчет вошел обзор основных новинок электрокаров, анонсированных мировыми производителями легковых автомобилей в текущем году и имеющих перспективу появления на автомобильном рынке РФ. Также приведено описание отечественного электромобиля, планируемого к серийному производству.

И как итог представленного вашему вниманию материала, специалистами агентства были подготовлены прогнозы продаж новых и подержанных электрокаров и подключаемых гибридов до 2027 года.

Отметим, что при подготовке отчета использовались собственные базы данных и информация, полученная от АО «ППК» и из открытых источников. Все данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.

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